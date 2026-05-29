Argentina's Final Squad for 2026 World Cup: Key Players Missing, Coach's Mixed Tactics

Argentina's final squad for the 2026 World Cup has sparked controversy, with several key players missing. Coach Lionel Scaloni has opted for a mix of experienced and tactical players, leaving out key performers from the previous season. The absence of Marcos Acuna, Marcos Senesi, Emiliano Buendia, Maxi Moralez, and others has raised questions about the coach's choices.

أثار إعلان القائمة النهائية لمنتخب الأرجنتين المشاركة في مونديال 2026 موجة واسعة من الجدل بعدما شهدت غياب عدد من الأسماء البارزة التي تألقت خلال الموسم الماضي.

واعتمد المدير الفني ليونيل سكالوني على مزيج من عناصر الخبرة والانسجام التكتيكي، مفضلا الحفاظ على القوام الذي قاد"التانغو" إلى النجاحات الأخيرة، حتى وإن جاء ذلك على حساب استبعاد لاعبين يملكون قيمة فنية كبيرة. وكان من أبرز الغائبين الظهير المخضرم ماركوس أكونيا لاعب ريفر بليت، إلى جانب مدافع بورنموث ماركوس سينيسي، في قرار أثار تساؤلات عديدة حول اختيارات الخط الخلفي.

وفي خط الوسط، غابت أسماء لافتة مثل إيميليانو بوينديا لاعب أستون فيلا، وماكسيمو بيروني لاعب كومو، إضافة إلى الموهبة الشابة فرانكو ماستانتو المرتبط بـ ريال مدريد. أما هجوميا، فقد خلت القائمة من جناح روما ماتياس سولي، وكذلك المهاجم الواعد جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، رغم المستويات المميزة التي قدماها مؤخرا. ورغم هذه الغيابات، تدخل الأرجنتين البطولة بكامل قوتها تقريبا، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، وبمساندة أسماء بارزة مثل لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز.

ويأمل حامل اللقب في مواصلة هيمنته العالمية وتأكيد تفوقه، رغم أن استبعاد هذه الأسماء سيبقى تحت المجهر طوال مشوار المنتخب في المونديال، خاصة إذا واجه الفريق أي تعثر خلال الأدوار الحاسمة. تلقى منتخب الأرجنتين دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعد التصريحات المطمئنة التي أدلى بها المدرب ليونيل سكالوني بشأن الحالة البدنية لقائد"راقصو التانغو" ليونيل ميسي





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Argentina World Cup 2026 Lionel Scaloni Marcos Acuna Marcos Senesi Emiliano Buendia Maxi Moralez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جمهورية تشيكيا تعود للمونديال بطموح بلوغ الدور الثاني في مجموعة متوازنةتخوض جمهورية تشيكيا منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

Read more »

المكسيك تدخل مونديال 2026 بطموح بلوغ دور الـ16 على أرضهاتخوض المكسيك، البلد المضيف، منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

Read more »

كوريا الجنوبية تدخل مونديال 2026 بطموح تجاوز دور المجموعات مجدداًتخوض كوريا الجنوبية منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2026 بعد أن ضمنت تأهلها عقب فوزها على العراق 2-0 في 5 يونيو 2025، لتواصل حضورها التاريخي في البطولة.

Read more »

البوسنة والهرسك تعود إلى المونديال بطموح بلوغ الأدوار الإقصائيةتخوض البوسنة والهرسك منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

Read more »

قطر تبحث عن أول فوز تاريخي في مونديال 2026تخوض قطر منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم 2026 في كرة القدم.

Read more »

سويسرا تدخل «مونديال 2026» بطموح فكّ عقدة ثمن النهائيتخوض سويسرا منافسات «كأس العالم 2026» لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية...

Read more »