American Approval of Military Sales to Middle East Allies

The US has approved the sale of hundreds of missiles and other arms to allies in the Middle East, valued at $25.8 billion, as part of a package deal following the cancellation of the 'Project Freedom' operation in the Strait of Hormuz.

ذكرت وكالة"بلومبرغ" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وافق على بيع مئات الصواريخ الاعتراضية وأسلحة أخرى إلى شركاء في الشرق الأوسط ضمن صفقات تبلغ قيمتها 25.8 مليار دولار.

وجاء قرار الموافقة على الحزمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية"مشروع الحرية" في مضيق هرمز، استجابة لطلب باكستان ودول أخرى، مع استمرار الحصار البحري مؤقتا لإتاحة المجال لاستكمال المفاوضات مع إيران. وكان مشروع الحرية، الذي بدأ في 4 مايو، قد شهد تبادل إطلاق نار بين القوات الأمريكية والإيرانية، وهجمات صاروخية إيرانية، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 8 أبريل الماضي عن وقف إطلاق نار مؤقت مع إيران لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، وتم تمديد الهدنة في 21 أبريل، وسط شروط أمريكية تتطلب تقديم طهران مقترحا تفاوضيا.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلامية أن واشنطن وافقت على بيع أنظمة صواريخ"باتريوت" المتطورة إلى قطر بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية والردع الإقليمي. وشملت الحزمة نفسها بيع أنظمة مشابهة لكل من إسرائيل والإمارات والكويت، تضمنت معدات دفاعية متكاملة، وأنظمة قيادة وسيطرة، وصواريخ دقيقة، ومنصات إطلاق، إلى جانب برامج دعم هندسي وفني ولوجستي. وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات إسرائيل والكويت والإمارات أكثر من 8.6 مليار دولار.

وفي تطور منفصل، وافقت إسرائيل على شراء سربين إضافيين من الطائرات المقاتلة الأمريكية المتطورة، من طرازي إف-35 الشبحية وإف-15 آي إيه، بهدف تعزيز تفوقها الجوي. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه الصفقة ستدعم القوات الجوية الإسرائيلية وتمكّنها من الوصول إلى أي نقطة في الأجواء الإيرانية. كما أعلن نتنياهو عن خطة استثمار محلي بقيمة 100 مليار يورو خلال العقد المقبل لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية.

تعرضت ثلاث مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية كانت تعبر مضيق هرمز يوم الخميس، لما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه هجوم إيراني"أشد وأكثر استدامة". أعلن الحرس الثوري الإيراني ليل يوم الخميس، أنه هاجم عدة مدمرات أمريكية ردا علةى انتهاك وقف إطلاق النار، بصواريخ باليستية وصورايخ كروز مضادة للسفن ومسيّرات برؤوس حربية.

الحرب في إيران تعيد تشكيل تصنيفات المدن السياحية الأكثر زيارة بلغ إجمالي عدد الرحلات الدولية إلى المدن المئة الرائدة 702 مليون رحلة خلال 2025، ليزيد بنسبة 8% مقارنة بعام 2024، وشكلت هذه المدن ما يقرب من نصف إجمالي السياحة الوافدة في العالم. خلص تحليل سري أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى أن إيران قادرة على تحمل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر على الأقل.

المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة التطورات في مضيق هرمز، أن المضيق يمثل"شريانا أساسيا للتجارة العالمية". أفادت مصادر في قطاع النفط وبيانات تتبع الشحن بأن الإمارات ومشترين دوليين تمكنوا مؤخرا من تسيير عدد من ناقلات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بها





