American Study Highlights Bee Queen Selection Process

A study conducted by an American team sheds light on the democratic process of queen selection in bee colonies, which resembles elections in some ways. The selection process involves a hormone called 'juvenile hormone', which is responsible for the growth and shedding of the outer hard shell of the bee and granting it the ability to reproduce. This process means that the queen is chosen through an election-like process, with representatives of the 'common people' - the worker bees - participating. The research team found that this is the first study of its kind to show that the social hierarchy in bee colonies is determined through choices, thereby changing the way we understand the dynamics of life within this world. It seems that the colony does not follow a hierarchical sequence from top to bottom, but rather operates on a decentralized system.

سلطت دراسة أميركية الضوء على طريقة اختيار الملكات في عالم النحل، التي تتسم بآلية ديمقراطية تشبه الانتخابات إلى حد ما. وتحدث عملية الاختيار عن طريق مادة طبيعية تعرف باسم "هرمون الشباب"، وهي المادة المسؤولة عن نمو الحشرة وانسلاخها عن قشرتها الصلبة الخارجية وإكسابها القدرة على التكاثر.

وتعني هذه العملية أن الملكة يتم اختيارها بعملية تشبه الانتخاب، عبر الشغالات، ممثلات "عامة الشعب". وأكد الفريق البحثي أن هذه أول دراسة من نوعها تظهر أن التنظيم الطبقي في خلية النحل يتحدد من خلال اختيارات، مما يساعد في تغيير طريقة فهم ديناميكيات الحياة داخل هذا العالم، حيث يبدو أن الخلية لا تخضع لتسلسل هرمي من أعلى إلى أسفل كما كان يعتقد من قبل، بل إن الحياة داخلها تخضع لمنظومة غير مركزية.

جامعة بنسلفانيا، فإن تحول اليرقة إلى ملكة نحل يعتبر بمثابة نموذج واضح على كيفية تحول نفس النمط الجيني إلى أشكال مختلفة للغاية. وأضاف في بيان أن "هذه الدراسة تنطوي على فوائد عملية في ضوء أهمية النحل في تلقيح النباتات، وبالتالي فإن معرفة طريقة إنتاج ملكات النحل قد يساعد في تحسين أساليب إدارة الخلايا للأغراض التجارية". العلم الحديث استطاع تحديد الهرمون المسؤول عن تحول اليرقات إلى ملكات، ولكن آلية تحقيق ذلك على وجه التحديد ما زالت غامضة إلى حد ما.

ويقول الباحث سيد علي حساني المتخصص في علم الحشرات أحد المشاركين في الدراسة، إن "كل بيضة من بيض النحل تحمل شفرة لنمطين مختلفين تماما من أنماط الحياة، ما بين الملكة الكبيرة ذات الحجم الكبير والمتوسطة الحجم والبيضة الصغيرة. وبالتالي، فإن اختيار الملكة يتم بناء على عوامل مثل الحجم والقدرة على التكاثر والقدرة على تلقيح النباتات"





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bee Queen Selection Democratic Process Hormones Growth And Shedding

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

النجاح القياسي لحج 1444: رؤية السعودية 2030 تحول المنظومة إلى نموذج رقمي عالميتستعرض المقالة الإنجازات الاستثنائية لموسم حج 1444 هـ في المملكة العربية السعودية، التي تجاوزت مرحلة إدارة الحشود لتصبح نظامًا رقميًا لوجستيًا متطورًا مدفوعًا برؤية 2030. تشمل الإ Highlights استقبال أكثر من 1.6 مليون حاج من 171 جنسية، تشغيل أكثر من 420 ألف عامل وموظف في القطاعات الأساسية،以及 مشاركة أكثر من 34 ألف متطوع، adicionalmente إلى مبادرة طريق مكة التي وفرت دخولًا سريعًا لـ314 ألف حاج. النجاح يعكس التكامل بين التقنية والروحانية ويثبت قدرة السعودية على إدارة الأحداث العالمية الكبرى.

Read more »

American Health Secretary Robert K. Johnson Faces Criticism for Handling Venomous Snakes in VideoRobert K. Johnson, the American Health Secretary, has been criticized for handling venomous snakes in a video, which has sparked controversy and warnings from wildlife officials.

Read more »