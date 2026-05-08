American Strategy for Combating Terrorism 2026: New Approach and Expanded Definition of Threats

The US administration has announced a new strategy for combating terrorism for 2026, which includes a significant shift in the definition of security threats by Washington, after adopting a different approach to counter radicalized groups. The new strategy includes the classification of some branches of the Muslim Brotherhood as foreign terrorist organizations, which include branches in Egypt, Jordan, and Lebanon. The decision may extend to other branches in the future, in the context of combating the networks supporting extremism. The new strategy also expands the concept of combating terrorism compared to previous years, no longer limited to traditional armed groups, but also including transnational gangs, drug trafficking and illegal immigration networks, as well as the threat of radical left-wing terrorism. The new strategy also prioritizes the threat from the Western hemisphere, particularly in Latin America, and includes radical left-wing terrorism in the list of security threats. The new strategy also mentions Europe as one of the areas where extremist groups have exploited weaknesses in border control, and highlights the need to strengthen international cooperation in combating terrorism, with the US administration planning to hold meetings with international partners to discuss ways to enhance cooperation in the fight against terrorism.

أعلنت الإدارة الأمريكية استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب لعام 2026 تضمنت تحولا لافتا في تعريف واشنطن للتهديدات الأمنية بعدما وضعت جماعة الإخوان المسلمين مقاربة مختلفة في مواجهة التنظيمات المتطرفة تقوم على اعتبار أن عددا من الجماعات الجهادية المعاصرة انطلقت فكريا منها.

وقد بدأت بالفعل إجراءات لتصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية شملت فروعها في مصر والأردن ولبنان. وتتضمن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة توسيعا لمفهوم مكافحة الإرهاب مقارنة بالسنوات الماضية إذ لم تعد تقتصر على التنظيمات المسلحة التقليدية بل امتدت لتشمل العصابات العابرة للحدود والكارتلات المرتبطة بتهريب المخدرات والهجرة غير النظامية. كما تمنح الوثيقة أولوية خاصة للتهديدات القادمة من نصف الكرة الغربي خاصة في أمريكا اللاتينية إلى جانب إدراج ما وصفته ب‘اليسار المتطرف العنيف’ ضمن قائمة المخاطر الأمنية التي تواجهها.

تحدثت الاستراتيجية عن أوروبا باعتبارها إحدى الساحات التي استغلتها التنظيمات المتشددة خلال السنوات الماضية مشيرة إلى أن ضعف الرقابة على الحدود الأوروبية سمح لبعض الجماعات المتطرفة بإيجاد بيئات مناسبة للتخطيط والتحرك. وقد تحدث كبير مستشاري البيت الأبيض سيباستيان غوركا أن الاستراتيجية الجديدة تمثل الإطار الذي ستتحرك وفقه المؤسسات الأمنية والعسكرية الأمريكية خلال السنوات المقبلة سواء في ما يتعلق بتحديد التهديدات أو التنسيق مع الحلفاء الدوليين.

وقد أكد مسؤولون أمريكيون أنهم سيعقدون اجتماعات مع شركاء دوليين لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية في ظل توجه الإدارة الأمريكية لتوسيع نطاق المواجهة الأمنية خارج المفهوم التقليدي للحرب على الإرهاب. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ارتفاع عدد الناقلات التي عطلناها منذ 6 مايو الجاري إلى 3





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terrorism Muslim Brotherhood Radicalized Groups Foreign Terrorist Organizations Transnational Gangs Drug Trafficking Illegal Immigration Networks Radical Left-Wing Terrorism Europe Latin America International Cooperation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مسؤولون أجانب يطلعون على حاملة المسيرات التركية 'أناضولو'ـ الراسية قبالة سواحل إسطنبول في إطار فعاليات معرض 'ساها 2026' الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية ـ الخميس 7 مايو 2026تجدون تاليا المتابعات الإخبارية والتقارير الخاصة بأجندة النشرة العربية ليوم الخميس 7 مايو/ أيار 2026.

Read more »

تركيا.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبنانيعلى هامش معرض 'ساها 2026' الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول

Read more »

'إس آر 40' و'إس آر 80'.. روبوتان تركيان لتعزيز قطاعات التصنيعمجموعة 'ألتن آي' عرضت الروبوتين خلال معرض 'ساها 2026' الدولي

Read more »

البحث عن 23 راكبا غادروا سفينة سياحية مصابين بفيروس 'هانتا' القاتل (صور)الطاقم الصحي العائد من 'إم في هونديوس' في ميناء بعاصمة الرأس الأخضر- 6 مايو 2026.

Read more »

مواقف الرياض تُفعّل المواقف المدارة المجانية في حيّي المغرزات والنزهةأعلنت 'مواقف الرياض' تفعيل المواقف المدارة المجانية في حيّي المغرزات والنزهة ابتداءً من يوم الأحد القادم ( 10 مايو ٢٠٢٦م ) ، وذلك ضمن جهودها المستمرة

Read more »