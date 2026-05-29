9 فلسطينيين أصيبوا في هجمات إسرائيلية على غزة، بينهم سيدة أصيبت برصاص إسرائيلي

منذ فجر الجمعة، أصيب 9 فلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وفي أحدث التطورات، قالت مصادر طبية للأناضول إن سيدة فلسطينية أصيبت برصاص إسرائيلي قرب مدخل مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، واصفة جراحها ب"الخطيرة".فيما قالت مصادر محلية للأناضول، إن آليات للجيش الإسرائيلي توغلت قرب جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وسط القطاع، وأطلقت نيرانها صوب الفلسطينيين. وفي حدث منفصل، قصف الجيش الإسرائيلي فناء منزل يقع في منطقة"بلوك 9" بمخيم البريج، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وفجر الجمعة، أفادت المصادر الطبية بوصول 7 مصابين راوحت حالاتهم بين متوسطة وخطيرة إلى عدة مستشفيات جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وفجر الجمعة، أفادت المصادر الطبية بوصول 7 مصابين راوحت حالاتهم بين متوسطة وخطيرة إلى عدة مستشفيات جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وأفاد شهود عيان للأناضول بأن مروحية إسرائيلية استهدفت مخازن تجارية أسفل بناية"حرز" قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة. وفي سياق متصل، قالت مديرية الدفاع المدني بغزة، في بيان، إن طواقمها سيطرت على حريق اندلع في المكان المستهدف بفعل الغارة الإسرائيلية.

وفي حدث آخر، أفادت مصادر محلية للأناضول، بإطلاق البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها تجاه مراكب صيادين وساحل مدينة غزة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة، تزامناً مع إطلاق نار من آليات عسكرية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. ومنذ سريان وقف إطلاق النار قبل أكثر من 7 شهور، قتل الجيش الإسرائيلي ضمن خروقاته للاتفاق 922 فلسطينيا وأصاب 2786 آخرين، حتى الخميس، وفق بيان لوزارة الصحة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية





