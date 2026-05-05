8 مليارات ريال حجم التمويل عبر السوق الموازية منذ 2017

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن حجم التمويل عبر السوق الموازية نمو بلغ 8 مليارات ريال منذ إطلاقها في 2017، مشيرًا إلى تطور قنوات التمويل في المملكة وأهمية التوعية المالية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أكد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن السوق الموازية نمو قد ساهمت بشكل كبير في توفير التمويل لل منشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاقها في عام 2017، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل المقدم من خلالها حوالي 8 مليارات ريال.

ويعكس هذا الرقم النمو المتزايد لدور السوق المالية في تعزيز وتوسيع خيارات التمويل المتاحة لهذه المنشآت الحيوية التي تعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني. وأشار القويز إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت خلال العقد الماضي تطورًا ملحوظًا في قنوات التمويل، مما أدى إلى بناء منظومة تمويلية متكاملة ومتنوعة، لم تعد تعتمد فقط على المصادر التقليدية للتمويل. وأوضح أن السوق المالية أصبحت الآن عنصرًا أساسيًا في عملية تنويع خيارات التمويل وزيادة كفاءتها، مما يساهم في دعم نمو وتطور القطاع الخاص.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة القويز في جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع التمويل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في الفترة من 3 إلى 7 مايو 2026 في مراكز دعم المنشآت في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة. وأضاف معاليه أن حجم التمويل الذي قدمته السوق الموازية نمو منذ انطلاقها يمثل دليلًا قاطعًا على قدرة السوق المالية على تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي تساعدها على النمو والتوسع.

كما أشاد القويز بدور الصناديق التمويلية كأحد الأدوات الحديثة التي ساهمت في تنويع خيارات التمويل وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام. وأشار إلى النمو السريع الذي يشهده سوق الدين في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس عمق السوق المالية وتطورها المستمر، ويوفر قنوات تمويل إضافية تدعم استدامة المنشآت وتوسعها في مختلف القطاعات. وأكد القويز على أهمية التوعية المالية كعنصر أساسي في دعم استدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكين رواد الأعمال من اتخاذ قرارات تمويلية مستنيرة وفعالة.

وأوضح أن هناك دعمًا وطنيًا متزايدًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية بهذا القطاع الحيوي. واختتم القويز حديثه بالإشارة إلى أن اليوم الثاني من فعاليات أسبوع التمويل شهد عقد العديد من الجلسات المتخصصة التي تناولت موضوعات مهمة مثل قرارات الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء، وفرص تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق المالية.

كما تم في ختام فعاليات اليوم الثاني توقيع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت اتفاقية إطارية مع الأكاديمية المالية بهدف تعزيز الوعي المالي لدى رواد الأعمال. وتشمل هذه الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مشتركة، بالإضافة إلى إقامة معسكرات تدريبية متخصصة في مجال التمويل، وذلك بهدف تزويد رواد الأعمال بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وفعالية. وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لدعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

إن هذه التطورات في مجال التمويل تعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو وتطور القطاع الخاص، وتشجع على ريادة الأعمال والابتكار





