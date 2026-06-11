5 Killed, 12 Injured in Drone Strikes on White Nile State Capital

A medical network in Sudan reported on Wednesday that five people were killed and 12 others were injured in drone strikes on the capital of White Nile state, White Nile, a southern region of the country.

أفادت شبكة أطباء السودان، الأربعاء، بسقوط 5 قتلى و12 جريحاً نتيجة هجوم لقوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وأوضحت الشبكة في بيان أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون جراء الهجوم الذي طال مناطق عدة في مدينة الأبيض، مشيرة إلى أن المسيّرات استهدفت مقابر دليل، أثناء تشييع جثمان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص من المشيعين وإصابة 7 آخرين. ولفتت إلى أنه في حادثة منفصلة قتل سائق شاحنة عقب استهداف عربته المحملة بالمواد الغذائية في منطقة جبل كردفان جنوبي مدينة الأبيض، في انتهاك يطال المدنيين ووسائل الإمداد التي يعتمد عليها السكان في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.

وذكرت أن المسيّرات استهدفت إحدى محطات الوقود في الأبيض، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة، معربة عن خشيتها من تزايد أعداد الضحايا نتيجة استمرار القصف على الأعيان المدنية والمرافق الخدمية. وحمّلت الشبكة الطبية قيادات "الدعم السريع" المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين، ووقف الهجمات التي تهدد حياة السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية بالمدينة





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Drone Strikes White Nile State Capital Injured Killed

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