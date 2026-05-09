5 حالات إصابة حتى الآن ناشئة عن «إم في هونديوس»...

هذه هي آخر الأخبار المتعلقة بـ "إم في هونديوس" والتي توفي في 2 passagers. ويطالب العلماء بفحص فيروسات عند حدوثه في الغرب.

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 5 حالات إصابة مؤكدة جرى تحديدها بين أشخاص مرتبطين بسفينة الرحلات البحرية 'إم في هونديوس', ويرتبط الفيروس عادةً بالقوارض، إلا أنها أفادت أنه ربما انتقل من إنسان إلى آخر على متن السفينة.

ومنذ 11 أبريل/ نيسان الماضي، توفي ثلاثة أشخاص كانوا على متن السفينة، بينما أُصيب عدد آخر بالمرض. وجرى الإبلاغ عن التفشي لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية في 2 مايو/ أيار الجاري، ولا يزال يُعتبر منخفض الخطورة على عامة الناس، بحسب المنظمة. كما صنّفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها استجابتها لفيروس هانتا عند المستوى الثالث، وهو أدنى مستوى طوارئ لدى الوكالة، وفقًا لشخص مطّلع على الوضع.

وسيجري السلطات الإسبانية تحقيقًا وبائيًا كاملًا وتعقيمًا للسفينة بعد رسوّها في تينيريفي بجزر الكناري، حيث ترى منظمة الصحة العالمية أن الميناء يوفّر الظروف المناسبة لنزول الركاب بأمان





cnnarabic / 🏆 5. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Health Corona World Health Organization Caribbean Spain Europe Geneva Belgium Hondius

United States Latest News, United States Headlines