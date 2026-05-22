422 متطوع إنساني ينقلون تركيا،Garanti Networks International | اليوم السابع

الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة. وفي تدوينة نشرتها عبر منصة ‘إن سوسيال’ التركية، قالت الوزارة إنها أشرفت بمساهمة مؤسسات ومنظمات تركية أخرى، على تنسيق نقل 422 متطوعا في مجال المساعدات الإنسانية كانوا على متن ‘أسطول الصمود العالمي’, بشكل عاجل وآمن إلى تركيا.

وقالت الوزارة إن متطوعين نقلوا إلى تركيا عبر 3 طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا تركيًا و337 أجنبيا من 41 دولة. وأوضحت الوزارة أن حاجي علي أوزال، نائب وزير الخارجية التركي، استقبل المواطنين الأتراك في مطار إسطنبول بعد وصولهم. وبحسب الوزارة، أكد أوزال، خلال الاستقبال، أن تركيا ستواصل دائما الوقوف بكل حزم إلى جانب مواطنيها في كل مكان.

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت مصادر بوزارة الخارجية، للأناضول، أن 422 مشاركا من ‘أسطول الصمود العالمي’ بينهم 85 مواطنا، غادروا مطار رامون متجهين إلى تركيا. ولأول مرة، حطّت في مطار إسطنبول 3 طائرات تقل الناشطين الذين احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء رحلتهم لكسر الحصار عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية حيوية إلى الفلسطينيين. ومن المنتظر أن يتوجه الناشطون إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة، وذلك في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة في إسطنبول





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Sea Gaza Humanitarian Mission Istanbul

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amnesty International calls for speedy investigation of field commander accused of war crimesAmnesty International has called on Sudan's Rapid Support Forces (RSF) to immediately remove their field commander known as 'Abu Lulu' from the battlefield and to investigate him for war crimes, including the execution of prisoners. The RSF has been accused of committing war crimes during the fall of the city of Al-Fasher in December 2022.

Read more »

Turkish sources report 422 participants of 'Solidarity Flotilla' left Israeli airport for TurkeySources from the Turkish Ministry of Foreign Affairs reported that 422 participants of the 'Solidarity Flotilla' left the Ramon airport in Israel, heading to Turkey. The flotilla, which aims to aid Palestinians in the Gaza Strip and break the blockade, was attacked by the Israeli Navy on Monday, and its activists were arrested.

Read more »

422 من 'أسطول الصمود العالمي' بينهم 85 مواطن تركي يغادرون إسرائيل بعد اعتقال الناشطين على متنهامصادر بوزارة الخارجية التركية ذكرت أن 422 مشاركاً من 'أسطول الصمود العالمي' بينهم 85 مواطناً تركياً غادروا مطار رامون في إسرائيل اليوم الخميس، متجهين إلى تركيا بعد اعتقال الناشطين المدنيين على متنها في المياه الدولية من البحر المتوسط.

Read more »

تركيا تعلن اكتمال إجلاء 422 متطوعاً بـ'أسطول الصمود' من إسرائيل إلى إسطنبولأعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ'أسطول الصمود العالمي' بعد أن احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية منذ الاثنين الماضي أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة.

Read more »

تركيا تعلن اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ'أسطول الصمود' من إسرائيلوزارة الخارجية التركية ذكرت أن المتطوعين جرى نقلهم إلى البلاد عبر 3 طائرات خصصتها الخطوط الجوية التركية، وأن من بينهم 85 مواطنا و337 أجنبيا من 41 دولة | Anadolu

Read more »

تركيا تعلن اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ'أسطول الصمود' من إسرائيلأعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اكتمال إجلاء 422 متطوعا بـ'أسطول الصمود العالمي' بعد أن احتجزتهم إسرائيل في المياه الدولية أثناء توجههم بمهمة إنسانية إلى قطاع غزة.

Read more »