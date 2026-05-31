300 تقني يشاركون في هاكاثون إكسثون 4 لتطوير حلول رقمية للسلامة المرورية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، انطلق هاكاثون " إكسثون 4 " بمشاركة 300 تقني يمثلون نخبة المطورين والمبتكرين، حيث يتنافسون على مدار أيام الفعالية لتطوير حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث.

يركز الهاكاثون على استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة لابتكار تطبيقات ولوحات تحكم ذكية تساهم في إدارة حركة السير بكفاءة أعلى، وتحليل أنماط القيادة، وتقديم إنذارات فورية للسائقين والجهات المختصة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أوسع لنقل المملكة إلى مرحلة متقدمة في مجال التقنية الذكية وبناء مجتمع رقمي آمن، وتماشيًا مع رؤية 2030 في تمكين الابتكار وتبني الحلول التقنية لمواجهة التحديات المجتمعية.

وقد عبر عدد من المشاركين عن حماسهم للمساهمة في تطوير حلول قد تنقذ أرواحًا وتخفف من معاناة السائقين والأسر، مؤكدين أن التحدي يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع بدعم من خبراء ومحكمين متخصصين. وتشهد الفعالية ورش عمل وجلسات إرشادية يقدمها نخبة من Mentors في مجال التقنية والأمن المروري، إلى جانب جوائز مالية的价值 وعقود تطوير للمشاريع الفائزة، مما يعكس الأهمية التي يوليها المنظمون للاستثمار في العقول الشابة والطاقات الواعدة





