20 ألف سمكة حصيلة مهرجان الحريد لهذا العام.. وذكريات من زمن الغوص في فرسان

يعود مهرجان الحريد في جزر فرسان بالذاكرة إلى أيام ازدهار مهنة الغوص واستخراج اللؤلؤ، مستعرضًا تاريخًا عريقًا من الكفاح والتعاون في أعماق البحر. يشمل المهرجان فعاليات متنوعة تبرز التراث البحري والثقافي للمنطقة، وتجذب الزوار لتجربة حية تعكس تفاصيل الحياة البحرية القديمة.

شكلت مهنة الغوص واستخراج اللؤلؤ في جزر فرسان بمنطقة جازان إحدى الركائز الاجتماعية والاقتصادية الهامة التي اعتمد عليها سكان المحافظة قديمًا، حيث مثلت مصدرًا رئيسيًا للعيش وأسهمت في تشكيل ملامح الحياة البحرية في تلك الحقبة التي ازدهرت فيها هذه المهنة العريقة وكانت موردًا أساسيًا لتقدم حياتهم، لتكون المهنة الرئيسية لأهل الجزيرة خلال فترات زمنية طويلة.

أسهمت رحلات الغوص في ترسيخ منظومة متكاملة من القيم القائمة على الصبر والتعاون، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المتوارثة، وشملت هذه القيم تجهيز السفن، وتوزيع الأدوار بين أفراد الطاقم، بالإضافة إلى الأهازيج البحرية التي كانت تصاحب رحلات الغوص وتعكس جزءًا أصيلًا من التراث الثقافي للمحافظة.

يستعيد الغواص عثمان بن موسى أحمد إبراهيم، البالغ من العمر 75 عامًا، خلال مشاركته في فعاليات ليالي الحريد، جزءًا من الذاكرة البحرية العميقة التي امتدت لأكثر من أربعين عامًا قضاها في أعماق البحر كأحد الغواصين الذين قضوا حياتهم في مهنة الغوص بحثًا عن اللؤلؤ. أوضح أن هذه المهنة بدأت بمراحل تحضير دقيقة تسبق رحلات صيد اللؤلؤ، حيث يحرص مالك السفينة على فحصها وتجهيزها للإبحار، بالإضافة إلى توفير احتياجات أسر البحارة من المؤن والمواد الغذائية التي تكفيهم طوال فترة غيابهم، فضلًا عن إعداد طعام الرحلة الذي كان غالبًا ما يقتصر على كميات من الذرة الحمراء أو البُرّ، مع توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب، والتي كانت تُحفظ في أوانٍ فخارية.

بين أن بداية شهر مايو كانت تمثل موعد انطلاق هذه الرحلات، والتي تمتد من ثلاثة إلى أربعة أشهر خلال فصل الصيف، حيث تزداد فرص العثور على اللؤلؤ، مشيرًا إلى أن الصيادين كانوا يتوجهون إلى مواقع تعرف بـ المغاص، وهي الأماكن التي تكثر فيها تجمعات المحار أو ما يسمى محليًا بالبلبيل، حيث يوجد اللؤلؤ؛ لتبدأ بعدها عمليات الغوص التي كانت تقسم على خمسة أيام، يحصل الغواص على محصول الأيام الأربعة الأولى منها، فيما يخصص محصول اليوم الخامس لمالك السفينة.

أشار عثمان إلى أن رحلات الغوص، على الرغم مما تنطوي عليه من صعوبة وتحديات، كانت تعتمد على منظومة عمل جماعية متكاملة؛ حيث كانت السفينة الواحدة تحمل ما بين 30 إلى 40 شخصًا، يتوزعون بين نوخذة وغواص وبحار وربان، يتقاسمون المهام في رحلة واحدة، يخوضون خلالها غمار البحر بحثًا عن اللؤلؤ في أعماقه طلبًا للرزق، في صورة تعكس حجم الجهد والتعاون الذي ميز تلك الرحلات، مبينًا أنها لم تخلُ من لحظات استثنائية، منها العثور في إحدى المرات على لؤلؤة ثمينة بلغت قيمتها نحو 18000 ريال، في مشهد يجسد ما يخفيه البحر من مفاجآت.

وعن الحالات النادرة، أضاف أنه شارك مع إخوته في رحلة أخرى قادتهم إلى العثور على صدفة كبيرة احتضنت لؤلؤة نادرة بحجم يقارب البيضة الصغيرة، وهو حجم يعد من الحالات النادرة في عالم اللؤلؤ، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تعود إلى فترة مبكرة من حياته، حين كانت تجارة اللؤلؤ لا تزال رائجة، وقد بيعت تلك اللؤلؤة آنذاك بمبلغ 400 ريال من الفضة المتداولة في ذلك الوقت.

يؤكد الغواص عثمان أن الغوص لم يكن مجرد وسيلة لكسب العيش، بل تجربة حياة متكاملة تعلمها من الآباء والأجداد، وحملت في طياتها معاني الصبر والقوة والتوكل، مبينًا أن اللؤلؤ المستخرج من المحار يظل رزقًا من الله، لا يناله إلا من كُتب له؛ لتبقى هذه الحكايات شاهدة حية على إرث بحري عريق، شكل جزءًا أصيلًا من هوية جزر فرسان، وأسهم في رسم ملامح حياتها عبر عقود طويلة من الكفاح والصبر.

من ناحية أخرى، أوضح المشرف على فعاليات قرية القصار، إحدى فعاليات ليالي الحريد (22) عثمان بن محمد حُمق، أن مشاركة القرية في هذه الفعاليات تهدف إلى إبراز التراث البحري والثقافي الذي تتميز به جزر فرسان، وتعريف الزوار بتاريخ مهنة الغوص واستخراج اللؤلؤ، بوصفها إحدى أهم المهن التي شكلت هوية سكان المنطقة قديمًا، وكيف ساهمت تجارة اللؤلؤ في ازدهار الحركة التجارية والاقتصادية في جزر فرسان، قبل أن تتراجع تدريجيًا مع ظهور اللؤلؤ الصناعي، لتتحول مع مرور الوقت إلى جزء أساسي من تراث الجزيرة وثقافتها القديمة.

وأشار إلى أن الفعاليات تسعى لتقديم تجربة حية تعكس تفاصيل الحياة البحرية في الماضي، من خلال استعراض أدوات الغوص التقليدية، وعرض الممارسات المرتبطة بها، بالإضافة إلى دعم الحرفيين والأسر المنتجة، مما يسهم في ربط الأجيال الجديدة بإرثهم الثقافي، وتعزيز مكانة جزر فرسان كوجهة سياحية وثقافية.





