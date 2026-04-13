160 مليون ريال تعويضات لكبار التنفيذيين في شركات الاتصالات السعودية الثلاث

شهدت تعويضات كبار التنفيذيين في قطاع الاتصالات السعودي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث بلغت 160 مليون ريال لخمسة من كبار التنفيذيين في شركات stc، موبايلي، وزين السعودية. استحوذت stc على النصيب الأكبر من هذه التعويضات.

شهد قطاع الاتصالات السعودي ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي ال تعويضات السنوية الممنوحة لكبار التنفيذيين في أبرز الشركات العاملة في السوق خلال عام 2025. وفقاً للبيانات، بلغ إجمالي هذه ال تعويضات لخمسة من كبار التنفيذيين في كل من شركات الاتصالات السعودية الثلاث الرئيسية، وهي stc ، موبايلي ، و زين السعودية ، نحو 160 مليون ريال.

يعكس هذا الرقم زيادة كبيرة في الإنفاق على رأس المال البشري في هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد منافسة متزايدة وتوسّعاً سريعاً في الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة. وقد شهدت هذه التعويضات نمواً بنسبة 11.25% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة في الرواتب والمكافآت الممنوحة لهؤلاء القياديين. هذا النمو يعزى إلى عدة عوامل، بما في ذلك الحاجة إلى جذب واستبقاء أفضل الكفاءات في ظل التحديات المتزايدة في السوق، بالإضافة إلى التوسع في نطاق العمليات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مما يتطلب قيادات قادرة على إدارة هذه التغيرات بفعالية وكفاءة.

تحليل هذه الأرقام يكشف عن تنافسية كبيرة في سوق العمل، حيث تسعى كل شركة إلى تقديم حزم تعويضات مغرية لجذب أفضل المواهب وإدارتها. عند تحليل توزيع هذه التعويضات بين الشركات الثلاث، يتضح هيمنة شركة الاتصالات السعودية (stc) على هذا السوق. استحوذت stc على النصيب الأكبر من إجمالي التعويضات، حيث بلغت مكافآت ورواتب خمسة من كبار تنفيذييها 102.58 مليون ريال. تمثل هذه القيمة نحو 64% من إجمالي التعويضات السنوية للشركات الثلاث مجتمعة، مما يؤكد تفوق stc في حجم الإنفاق على الكفاءات التنفيذية العليا.

هذا يشير إلى استراتيجية واضحة من stc لجذب أفضل القيادات التنفيذية من خلال تقديم حزم تعويضات مجزية تتناسب مع مكانتها الرائدة في السوق. من ناحية أخرى، سجلت شركة موبايلي تعويضات لخمسة من كبار تنفيذييها بقيمة 39.64 مليون ريال. بينما بلغت التعويضات المماثلة في شركة زين السعودية 17.51 مليون ريال. يعكس هذا التباين في توزيع التعويضات الفروقات في حجم العمليات، والأداء المالي، واستراتيجيات إدارة الموارد البشرية لكل شركة. يبين هذا التوزيع أن stc تتصدر في جذب أفضل القيادات، بينما تسعى موبايلي وزين السعودية إلى الحفاظ على تنافسيتهما من خلال تقديم حزم تعويضات تناسب إمكانياتهما. هذه الاختلافات في التعويضات تعكس أيضاً التحديات التي تواجهها كل شركة في السوق، والجهود المبذولة للحفاظ على حصصها السوقية وتعزيز نموها.

تسلط هذه البيانات الضوء على أهمية قطاع الاتصالات في الاقتصاد السعودي، والدور الحيوي الذي يلعبه القادة التنفيذيون في قيادة الشركات نحو النجاح. ارتفاع التعويضات يعكس أيضاً التزام الشركات بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في تحقيق النمو والازدهار. هذا الاستثمار يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا النمو في التعويضات إلى تحسن الأداء المالي للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح وتوزيع المكافآت على القيادات التنفيذية. هذا يعزز أيضاً من مكانة قطاع الاتصالات كقطاع جذاب للاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الكفاءات والخبرات إلى السوق السعودي. من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في التعويضات خلال السنوات القادمة، مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية، وزيادة المنافسة بين الشركات، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا.





