15 شخصاً على الأقل يموتون وأصيب 10 آخرون بجروح في حادثة سير مروعة وسط بنغلاديش

26 مايو 2026 - 02:36 | آخر تحديث 26 مايو 2026 - 02:36 15 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة خطورتها، جراء حادثة مرورية مروعة شهدها وسط بنغلاديش فجر الإثنين، (25 مايو)، إثر انقلاب شاحنة تقل مسافرين وسقوطها في خندق محاذٍ لطريق سريع رئيس.

أوضحت الشرطة المحلية أن الحادثة وقعت على طريق «دكا-تانجيل» السريع، وتحديداً بالقرب من مدينة تانجيل (نحو 80 كيلومتراً شمال غرب العاصمة دكا)، إذ فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى انحراف الشاحنة وسقوطها في خندق جانبي. كانت المركبة تقل شحنة من القضبان الحديدية إلى جانب عشرات الركاب، وغالبيتهم من العمال والبائعين المتجولين المتوجهين إلى مساقط رؤوسهم في شمال غرب البلاد لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وفقاً للتقارير الطبية والميدانية، فإن الحصيلة المرتفعة للوفيات نجمت عن سقوط الركاب المباشر، فضلاً عن احتجاز آخرين تحت أطنان الحديد المحملة، مما أدى إلى تعقيد عمليات الإغاثة الأولية. من جانبها، تمكنت فرق الإنقاذ والدفاع المدني، بمساندة من السكان المحليين، من انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بالتزامن مع رفع حطام الحادثة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الإرهاق الشديد أو نوم السائق أثناء القيادة كانا السبب الرئيس وراء هذه الكارثة المأساوية





