14 قتيلاً في انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس شمالي المغرب

ارتفعت حصيلة الضحايا بمدينة فاس شمالي المغرب إلى 14 قتيلاً، جراء انهيار عمارة سكنية صباح الخميس، فيما فتحت السلطات القضائية المختصة تحقيقاً للكشف عن أسباب هذا الحادث. كما أوقفت عناصر الوقاية المدنية عمليات التنقيب والبحث عن ناجين مفترضين، وذلك بعد مسح شامل للموقع أكد خلو الأنقاض من أي مفقودين آخرين، لتنتهي بذلك عمليات الإغاثة التي استمرت لساعات متواصلة.

وقال موقع "هسبريس" نقلاً عن مصادر محلية إن حصيلة الفاجعة التي هزت مدينة فاس، إثر انهيار عمارة سكنية بمنطقة عين النقبي، ارتفعت إلى 14 قتيلاً و6 مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انتشال ضحايا آخرين من تحت الأنقاض وتحديث البيانات الطبية المرتبطة بالحادث. وأوردت المصادر المحلية أن المصالح الطبية استقبلت الضحايا والمصابين؛ حيث جرى نقل 15 حالة بين وفيات وإصابات إلى المستشفى الجهوي الغساني، في حين استقبل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس 5 حالات حرجة تخضع حاليا للرعاية الطبية المركزة.

كما أوقفت عناصر الوقاية المدنية عمليات التنقيب والبحث عن ناجين مفترضين، وذلك بعد مسح شامل للموقع أكد خلو الأنقاض من أي مفقودين آخرين، لتنتهي بذلك عمليات الإغاثة التي استمرت لساعات متواصلة. وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن عمارة سكنية مكونة من طابق سفلي و4 طوابق علوية بحي الجرندي عين نقبي بمقاطعة جنان الور في مدينة فاس، انهارت بالكامل صباح الخميس، ما أدى في حصيلة أولية في وقت سابق إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين





