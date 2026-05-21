11 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة (السعودي الألماني الصحية) يواجهون عقوبات بسبب تلاعبهم بالقوائم المالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) للفترة من 2018م – 2021م، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات.

وفقاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تمت إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها وهم كل من: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني





إدانة 11 مسؤولا في «السعودي الألماني» وتغريمهم 18 مليوناأعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة 11 من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، المالكة لمستشفيات «السعودي الألماني الصحية»، بعد ثبوت مخالفتهم لنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، عبر تضخيم إيرادات الشركة وإظهار بيانات مالية غير صحيحة خلال عدة فترات مالية.

Decisioned 11 Market Traders for Playing with The Health East's Financial ReportA Saudi Arabian stock exchange said it has received final judgment from the Appellate Committee in disputes over stock trades against 11 market traders, who tampered with the financial report of Saudi Arabian German Healthcare

