黑影学校缺勤率上升拖累学业与纪律

对学校出勤率下降及其对学生学业表现和纪律影响进行深入分析

عاد ملف الغياب المدرسي إلى الواجهة مع بداية العام الدراسي الجديد بعد إجازة عيد الأضحى، حيث يواجه الطلاب صعوبة في استعادة روتين الدراسة والحضور المنتظم.

تتعامل وزارة التعليم مع هذه القضية من خلال تعزيز الانضباط المدرسي، ومتابعة الحضور عبر الأنظمة الإلكترونية، وتفعيل دور إدارات التعليم في رصد حالات الغياب والتواصل مع أولياء الأمور. كما تبث الوزارة رسائل توعوية تؤكد أن الانتظام في الدراسة مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة والطالب.

لا يقتصر تأثير الغياب بعد الإجازة على فقدان يوم دراسي واحد فقط، بل قد يؤدي إلى خلل في تسلسل التعلم، وصعوبة فهم الدروس الجديدة، وضعف مشاركة الطالب في الأنشطة الصفية، خاصةً مع استئناف المعلمين للخطط الدراسية والمراجعات. لذا، فإن الحضور في الأيام الأولى يمثل عاملاً حيوياً لاستعادة التركيز والاندماج في البيئة التعليمية.

لذلك، تسعى المدارس to تسهيل العودة من خلال تهيئة الطلاب نفسياً وتربوياً، وتنظيم اليوم الدراسي، وتفعيل دور الموجه الطلابي، ومتابعة الطلاب المتغيبين، والتواصل المباشر مع الأسر لمعرفة أسباب الغياب ومعالجتها مبكراً. إلى جانب ذلك، تلعب المنصات والأنظمة التعليمية دوراً مهماً في توثيق الحضور والغياب، وتعزيز المتابعة بين المدرسة وولي الأمر. وتبرز مسؤولية الأسرة كعنصر أساسي في الحلحلة، حيث تبدأ المعالجة من المنزل عبر تنظيم النوم، وتهيئة الأبناء نفسياً للعودة، وتجهيز المستلزمات الدراسية.

كما أن الحديث الإيجابي عن المدرسة داخل الأسرة، وتشجيع الأبناء على الحضور منذ اليوم الأول، يعزز لديهم الشعور بالمسؤولية والانتماء. ويرى خبراء التربية أن الحد من الغياب يتطلب تكاملاً مستمراً بين المدرسة والأسرة، فكلما شعر الطالب بأن الحضور قيمة أساسية في البيت والمدرسة، أصبح الانتظام جزءاً من سلوكه اليومي. كما أن المتابعة المبكرة للحالات المتكررة تساعد في تحديد الأسباب الحقيقية - سواء كانت أسرية أو نفسية أو دراسية - والتعامل معها قبل أن تتحول إلى نمط دائم.

مع استئناف الدراسة، يبقى الانضباط المدرسي مؤشراً مهماً على جدية العودة، ورسالة تؤكد أن المحافظة على الحضور مسؤولية تترك أثرها في التحصيل الدراسي، والانضباط، وبناء عادات إيجابية لدى الطلاب





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