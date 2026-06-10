"أكوا باور" السعودية تتسابق مع الزمن لاستكمال مشروعات طاقة الرياح في مصر بقدرة 2300 ميغاوات

اجتماع ministerial بين الجانبين المصري والسعودي يركز على تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ضمن خطة لرفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028، مع تحديث الجداول الزمنية للمشاريع العملاقة.

تسابق شركة " أكوا باور " السعودية الزمن لاستكمال مشروعات طاقة الرياح في مصر ، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 2300 ميغاوات، في إطار التعاون الاستراتيجي بين الرياض والقاهرة.

وجرى اجتماع رفيع المستوى بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، ووفد من "أكوا باور" برئاسة رئيس مجلس إدارتها محمد أبونيان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. وركز اللقاء على آليات تسريع تنفيذ المشروعات المتجددة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية المصرية الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتشمل المشروعات قيد التنفيذ مشروعاً بقدرة 1100 ميغاوات في منطقتي جبل الزيت وخليج السويس، مقسماً على مرحلتين متساويتين، ومن المقرر ربطهما بالشبكة الكهربائية خلال عام 2027.

كما يجري العمل على مشروع آخر في جنوب الغردقة بقدرة 1200 ميغاوات، يستهدف الانتهاء منه وربطه بالشبكة بحلول عام 2029. وأكد الوزير المصري حرص الوزارة على ضغط الجداول الزمنية واختصار التوقيتات الممكنة، لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام هذه المشروعات الحيوية. وأشار إلى أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 45% بحلول عام 2028، مما يعزز استقرار الشبكة ويؤمن التغذية الكهربائية





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