«طريق مكة»: مبادرة سعودية رائدة تختصر رحلة الحج وتُعزز تجربة ضيوف الرحمن

مبادرة «طريق مكة» السعودية تواصل نجاحها في عامها الثامن، مقدمةً نموذجاً مبتكراً لتسهيل رحلة الحج عبر تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة في 10 دول، مما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل تجربة ممكنة لضيوف الرحمن.

تتواصل مبادرة « طريق مكة » السعودية ، في عامها الثامن، لتقدم نموذجاً مبتكراً في تسهيل رحلة الحج ، محولةً إياها من مجرد انتقال جغرافي إلى تجربة إنسانية متكاملة تبدأ منذ لحظة مغادرة الحج اج من مطارات بلادهم. تهدف المبادرة، التي تنفذها وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبموجب رؤية المملكة 2030، إلى تذليل كافة العقبات وتبسيط الإجراءات ل ضيوف الرحمن .

تشمل المبادرة هذا العام 17 منفذاً في 10 دول، بما في ذلك المملكة المغربية، وجمهورية إندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والجمهورية التركية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية المالديف، إلى جانب السنغال وبروناي دار السلام اللتين تنضمان للمرة الأولى. تتضمن منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها مبادرة «طريق مكة» إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، وإتمام كافة إجراءات الجوازات في مطارات بلد المغادرة. وتشمل هذه الإجراءات التحقق من الاشتراطات الصحية، وأخذ الخصائص الحيوية، بالإضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة لتسهيل نقلها وسكن الحجاج داخل المملكة. وعند وصول الحجاج إلى المملكة، ينتقلون مباشرة عبر مسارات مخصصة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الشريكة مسؤولية إيصال أمتعتهم. وقد شهد موسم حج هذا العام مغادرة أولى رحلات الحجاج المستفيدين من المبادرة من عدد من الدول، حيث انطلقت من مطار حضرة شاه جلال الدولي في بنغلاديش، ومطار جناح الدولي في باكستان، ومطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا، ومطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة بتركيا، وكلها متجهة إلى المملكة، مما يعكس جاهزية عالية وتنسيقاً متكاملاً بين الجهات المعنية. تُعد مبادرة «طريق مكة» مثالاً ساطعاً على التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية السعودية، حيث تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في مجموعة stc. منذ إطلاقها في عام 1438هـ (2017)، نجحت المبادرة في خدمة أكثر من 1.25 مليون حاج، مؤكدةً على قدرتها في تحقيق أهدافها وتطوير تجربة الحج بما يتماشى مع رؤية المملكة في تقديم خدمات استثنائية لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم الروحانية، وتقديم نموذج عالمي في إدارة الحشود والخدمات اللوجستية





