يويفا يوقف بريستياني 6 مباريات بسبب اتهامات عنصرية

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجناح الأرجنتيني جانلوكا بريستياني 6 مباريات بسبب سلوك تمييزي خلال مباراة ضد ريال مدريد، على خلفية اتهامات بالإساءة العنصرية لفينيسيوس جونيور. كما تشمل الأخبار إصابات في تشيلسي ومانشستر يونايتد، وتصريحات مثيرة للجدل من دونالد ترمب، ونتائج في بطولات التنس.

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) الجناح الدولي الأرجنتيني لنادي بنفيكا البرتغالي، جانلوكا بريستياني ، 6 مباريات، بينها 3 مع وقف التنفيذ، عقب حادثة مثيرة للجدل خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني في فبراير الماضي.

جاء هذا القرار على خلفية اتهامه بالإساءة العنصرية ضد النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور. ووجه فينيسيوس اتهاماً مباشراً للاعب الأرجنتيني بمناداته بـ«القرد» خلال مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة، وهو ما نفاه بريستياني بشدة. وقد فتح يويفا تحقيقاً شاملاً في الحادثة، وقرر إيقاف اللاعب مؤقتاً عن خوض مباراة الإياب إلى حين صدور القرار النهائي.

خلال المباراة، وضع بريستياني قميصه على فمه في أثناء نقاشه مع فينيسيوس، ليبلغ بعدها نجم ريال مدريد الحكم بأنه تعرض لإهانة عنصرية، مما أدى إلى توقف المباراة لنحو عشر دقائق. أعرب بريستياني عن استيائه الشديد من العقوبة، مؤكداً أنه عوقب «من دون أدلة» على فعل لم يرتكبه. وفي مقابلة مع قناة «تيليفي» الأرجنتينية، قال إن غيابه عن المباراة التي خسرها فريقه (1-2) «آلمه كثيراً»، معرباً عن تفكيره في عائلته وأجداده وكل ما قيل عنه زيفاً.

كما أشار إلى أن الأمر كان «قبيحاً ومؤلماً جداً». على الرغم من ذلك، تلقى بريستياني دعوة للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني للمباراتين الوديتين ضد موريتانيا وزامبيا استعداداً لكأس العالم 2026، إلا أنه لم يشارك في تلك المباريات. وأكد بريستياني أنه يعمل بجد لتحقيق حلمه بخوض نهائيات كأس العالم مع حاملي اللقب.

وفي سياق آخر، تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي لمزيد من الصعوبات بعد خسارة جهود نجمه البرازيلي إستيفاو لما تبقى من الموسم الحالي بسبب إصابة تهدد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم الصيف المقبل. كما يواصل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، لاعب مانشستر يونايتد، برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة مزمنة في الظهر. وعلى الصعيد السياسي، أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب جدلاً واسعاً بتعليقه حول إمكانية مشاركة منتخب إيطاليا في كأس العالم 2026 بدلاً من إيران.

أما في عالم التنس، فقد تأهلت الصينية شينغ كينوين إلى الدور الثالث ببطولة مدريد المفتوحة للسيدات بعد فوزها على الأميركية صوفيا كينين. وأخيراً، ذكرت تقارير إيطالية أن نادي ليفربول الإنجليزي يشعر بالإحباط من نادي يوفنتوس الإيطالي الذي يسعى لضم حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر





