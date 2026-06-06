يونيفيل تدين الغارة الإسرائيلية في النبطية وتصفها ب"الانتهاك الجسيم" لسيادة لبنان

استنكرت قوة حفظ السلام الدولية في لبنان الهجوم الإسرائيلي الذي قتل ثلاثة عسكريين لبنانيين، مؤكدة أنه ينتهك قرار مجلس الأمن 1701 والسيادة اللبنانية، بينما أدان حزب الله والرئيس اللبناني الواقعة، وتستمر الانتهاكات رغم وقف إطلاق النار الهش.

تدين قوة حفظ السلام الدولية المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ) بشدة الغارة الجوية ال إسرائيل ية التي استهدفت آلية عسكرية في قضاء النبطية جنوب لبنان ، وأدت إلى استشهاد ثلاثة عسكريين لبنان يين بينهم ضابطان.

تُصنّف اليونيفيل هذا الهجوم كانتهاك جسيم لسيادة لبنان ووحدته Territorial Integrity ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وقد بعثت بمتعازيها الصادقة إلى الجيش اللبناني وأسر الشهداء. في المقابل، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الحادث ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية والأعراف، كما استنكر حزب الله الواقعة واعتبرتها جريمة نتجت عن عدم احترام سيادة البلاد ودماء شعبها. يأتي هذا التصعيد رغم وقف لإطلاق النار هش بدأ في 17 أبريل/ نيسان الماضي ومددته واشنطن حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية لترسيخه.

وخلال أربع جولات تفاوضية في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل نوايا تتضمن وقفاً كاملاً لنيران حزب الله وإبعاده من جنوب نهر الليطاني، لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم رفض هذه النتائج جملة وتفصيلاً. في سياق متصل، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدواناً موسعاً على لبنان أسفر حتى تاريخ 11 أبريل/ نيسان 2024 عن 3593 قتيلاً و10990 جريحاً، ونزوح أكثر من مليون لبناني، Viz، في تطورات ترافق الحرب الدائرة على إيران





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