يونس محمود يتولى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في مشهد ديمقراطي وسط تحولات رياضية كبرى

تفاصيل انتخاب يونس محمود لقيادة الكرة العراقية، وأزمات تدريبية في نادي الاتحاد السعودي، وتحضيرات الرياض لاستقبال نزال الملاكمة العالمي بين كانيلو ومبيلي.

في خطوة تمثل نقطة تحول جوهرية في مسيرة ال رياضة العراقية، انتخب النجم الدولي السابق والرمز الكروي الكبير يونس محمود رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم خلال العملية الانتخابية التي شهدتها العاصمة بغداد.

وقد جاء هذا الانتخاب ليعيد رسم خارطة القيادة الرياضية في البلاد، حيث وجه يونس محمود رسالة مفعمة بالأمل والتقدير إلى الجماهير والشعب العراقي كافة، مؤكداً أن العملية الانتخابية سارت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وبأجواء ديمقراطية تعكس الرغبة الحقيقية في التطوير والنهوض باللعبة. وأشار محمود في تصريحاته إلى أن هذه التجربة قدمت صورة مشرفة للرياضة العراقية أمام المجتمع الدولي، مشيداً بالدور الذي لعبه الإعلاميون في تغطية هذا الحدث الحيوي.

كما وجه التهنئة للفائزين في المقاعد التنفيذية، معبراً عن احترامه لكل من خاض الغمار الانتخابي ولم يحالفه الحظ، مشدداً على أن الجميع كانوا على قدر المسؤولية الوطنية والرياضية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً جماعياً لا يستثني أحداً، بهدف الارتقاء بالإدارة الرياضية وتطوير أداء المنتخبات الوطنية لتعود إلى سابق عهدها من السيطرة على المستوى القاري والدولي. ورغم هذه الأجواء الإيجابية، لم تخلُ الساحة من بعض التوترات التي ظهرت عقب إعلان النتائج النهائية، حيث شهدت القاعة حالة من الشحن والجدل، وسط أنباء تتردد عن توجه بعض الأطراف، ومن بينهم درجال، إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية للفصل في بعض الإجراءات.

هذا التباين في المشاعر يعكس حجم التطلعات والضغوط الملقاة على عاتق الإدارة الجديدة، حيث يترقب الشارع الرياضي العراقي بلهفة رؤية خطط ملموسة تخرج الكرة العراقية من عنق الزجاجة وتستعيد مكانتها المرموقة. إن اختيار شخصية بحجم يونس محمود، الذي ارتبط اسمه بأعظم إنجازات الكرة العراقية، يضع الاتحاد أمام مسؤولية تاريخية لتلبية طموحات الملايين الذين يحلمون برؤية منتخبهم يتألق مجدداً في المحافل العالمية، مما يجعل العمل المؤسسي والاحترافي هو السبيل الوحيد للنجاح في المرحلة القادمة.

وفي سياق آخر من الساحة الرياضية العربية، يواجه نادي الاتحاد السعودي مرحلة من عدم الاستقرار الفني، حيث كشفت مصادر مطلعة عن توجه النادي لإنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو. وجاء هذا التوجه بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها العميد بخماسية نظيفة أمام نادي القادسية، وهي المباراة التي يبدو أنها كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في مسيرة المدرب الذي تولى المهمة في أكتوبر الماضي.

وتسعى إدارة النادي حالياً لإيجاد مخرج قانوني ومالي لفسخ العقد الذي يمتد لموسمين، مع وجود شرط جزائي يصل إلى نحو أربعة ملايين يورو. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق الفنية والإدارية، حيث يتم العمل حالياً على استقطب مدرب جديد يمتلك القدرة على إعادة الهيبة للفريق وتصحيح المسار قبل فوات الأوان، بالتزامن مع تحضيرات مدير الفريق مشاري خان لمعسكر الفريق الخارجي في ماربيا الإسبانية لضمان جاهزية اللاعبين من كافة الجوانب.

وعلى الصعيد العالمي، تواصل العاصمة السعودية الرياض ترسيخ مكانتها كوجهة أولى للأحداث الرياضية الكبرى، حيث أعلن المجلس العالمي للملاكمة عن تنظيم نزال ضخم يجمع بين الأسطورة المكسيكي كانيلو ألفاريز والبطل الفرنسي كريستيان مبيلي في الثاني عشر من سبتمبر المقبل. هذا النزال، الذي يحمل شعار المكسيك ضد العالم، يمثل إضافة نوعية لفعاليات موسم الرياض، ويؤكد على الرؤية الطموحة للمملكة في تحويل الرياض إلى مركز جذب للرياضات القتالية والفنون الدفاعية العالمية.

وفي سياق منفصل من كرة القدم الأوروبية، تمكن نادي سيلتيك من تعزيز رقمه القياسي بحصد لقب كأس اسكتلندا للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، بعد تغلبه على دنفرملاين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب هامبدن بارك، ليؤكد سيلتيك هيمنته المطلقة على المسابقات المحلية في اسكتلندا





