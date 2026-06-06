يوم الشباب الخليجي: الشباب الخليجي يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل دول مجلس التعاون

أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الشباب الخليجي يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل دول مجلس التعاون وتحقيق الرؤي الوطنية لبلدانهم.

عوض مانع القحطاني-الجزيرة أكد الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الشباب الخليجي يمثلون ركيزة أساسية في بناء مستقبل دول مجلس التعاون وتحقيق الرؤي الوطنية لبلدانهم، ولهم بصمات واضحة في مسيرة التنمية الخليجية الشاملة.

جاء ذلك خلال تصريحه بمناسبة اليوم الخليجي للشباب الذي يصادف 6 يونيو من كل عام، مشيراً معاليه أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة في دول المجلس للاحتفاء بالدور الحيوي الذي يقوم به الشباب الخليجي في كافة المجالات. وذكر معاليه أن دول المجلس ومن خلال التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم - تولي اهتماماً بالغاً بتمكين الشباب، من خلال إقرار الأنظمة والقرارات، وتطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتهيئتهم للإسهام في مواجهة التحديات واستثمار الفرص في مختلف المجالات التنموية.

وأشار معالي الأمين العام إلى أن الأمانة العامة تواصل جهودها في دعم العمل الخليجي المشترك في قطاع الشباب، عبر تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتنظيم البرامج والأنشطة التي تسهم في تنمية قدرات الشباب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما أوضح معاليه أن ما تحقق في دول المجلس من إنجازات نوعية في مجال الشباب، يعكس حرص قيادات دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم - على الاستثمار في هذه الفئة الحيوية، وإطلاق المبادرات التي تعزز من دور الشباب في التنمية المستدامة.

وفي ختام تصريحه، جدد معالي الأمين العام التأكيد على التزام الأمانة العامة بدعم الشباب الخليجي، إيماناً بأنهم الثروة الحقيقية، وبطاقاتهم وإبداعاتهم تبنى الأوطان ويصنع المستقبل المزدهر لدول مجلس التعاون.





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يوم الشباب الخليجي، مجلس التعاون لدول الخليج العرب

United States Latest News, United States Headlines