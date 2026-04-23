يوفنتوس ينفي مفاوضات مع محمد صلاح وسط تكهنات حول مستقبله

نفى ماركو أوتوليني، المدير الرياضي ليوفنتوس، التقارير التي ربطت النادي بالتعاقد مع محمد صلاح، بينما تتزايد التكهنات حول انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي أو العودة إلى إيطاليا.

نفى ماركو أوتوليني، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، بشكل قاطع التقارير التي انتشرت مؤخرًا حول اهتمام النادي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح ، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وأكد أوتوليني في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، أن الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات بين يوفنتوس وصلاح لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. يأتي هذا التصريح في ظل تكهنات واسعة النطاق حول مستقبل صلاح، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول وتزايد الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى دوريات أخرى. وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط بشكل مكثف بالعودة إلى الدوري الإيطالي، وتحديدًا إلى يوفنتوس وروما، النادي الذي سبق له اللعب فيه.

وقد أشارت التقارير إلى أن كلا الناديين يضعان صلاح على رأس قائمة أولوياتهما لتعزيز خط الهجوم في الموسم المقبل. ومع ذلك، يبدو أن يوفنتوس قد أغلق هذا الباب بشكل نهائي على الأقل في الوقت الحالي. كما أن التقارير الصحفية لم تكشف عن أي معلومات جديدة من صلاح نفسه حول وجهته القادمة، مما يزيد من الغموض حول مستقبله. في المقابل، ازدادت التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين، وتحديدًا إلى نادي النصر الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

هذا الاحتمال يثير اهتمامًا كبيرًا نظرًا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها صلاح في عالم كرة القدم، والإمكانات المالية الهائلة للدوري السعودي. يتبقى لمحمد صلاح خمس مباريات فقط مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباريات حاسمة للفريق في سعيه لتحقيق أفضل النتائج الممكنة قبل نهاية الموسم. ستكون هذه المباريات بمثابة فرصة أخيرة لصلاح للتألق مع فريقه الحالي وتقديم أداء يرضي الجماهير قبل الانتقال إلى وجهته الجديدة.

خلال تسع سنوات قضاها صلاح مع ليفربول، خاض 439 مباراة سجل خلالها 257 هدفًا وصنع 122 هدفًا آخر، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي. بالإضافة إلى الجدل الدائر حول مستقبله، لفت محمد صلاح الأنظار مؤخرًا بتفاعله مع الحكم كريس كافانا بعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا الحديث، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كان صلاح قد أعرب عن استيائه من قرارات الحكم خلال المباراة.

من جهة أخرى، عبر فريدي وودمان، حارس مرمى ليفربول، عن سعادته باللعب بجوار محمد صلاح، واصفًا إياه بأنه حلم يتحقق لكل طفل. وأشاد وودمان بمهارات صلاح وقدراته الفنية العالية، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي يضيف الكثير للفريق. تأتي هذه التصريحات في سياق تقدير صلاح من قبل زملائه في الفريق والجهاز الفني، مما يعكس مكانته المرموقة داخل النادي. في الختام، يبقى مستقبل محمد صلاح محل تكهنات واسعة النطاق، في انتظار الكشف عن وجهته القادمة بشكل رسمي.

سواء اختار صلاح الانتقال إلى يوفنتوس أو روما أو الدوري السعودي أو أي وجهة أخرى، فمن المؤكد أنه سيظل أحد أبرز النجوم في عالم كرة القدم





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمد صلاح يوفنتوس ليفربول الدوري الإيطالي الدوري السعودي

United States Latest News, United States Headlines