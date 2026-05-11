يوسف إسلام في منتدى التحرر من الاستعمار بإسطنبول: الموسيقى جسر للتنوير وتكامل الهوية

استعرض الفنان يوسف إسلام رؤيته حول دمج القيم الإسلامية بالثقافات الأصلية ودور الموسيقى في إيقاظ الوعي الإنساني، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار في إسطنبول بمشاركة نخبة من الأكاديميين الدوليين.

شهدت مدينة إسطنبول التركية حدثاً فكرياً وثقافياً بارزاً تمثل في انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتحرر من الاستعمار، الذي استضافه مركز أتاتورك الثقافي العريق. هذا المنتدى الذي نظمته مؤسسة إنستيتو سوسيال بالتعاون مع مؤسسة نون، جاء تحت شعار عميق يهدف إلى تحرير إنتاج المعرفة وتداولها من قيود الاستعمار، سعياً لإيجاد رؤى معرفية بديلة تتجاوز الإرث الاستعماري الذي هيمن على العقل البشري لقرون طويلة.

وفي هذا السياق، كان الفنان والموسيقي البريطاني يوسف إسلام، المعروف سابقاً باسم كات ستيفنز، أحد أبرز المتحدثين الذين أثروا النقاش برؤيتهم الإنسانية والفلسفية حول العلاقة بين الدين والهوية والثقافة. أكد يوسف إسلام في كلمته أن اعتناق الإسلام لا يعني بالضرورة قطع الصلة الكاملة بالثقافة الأصلية أو التخلي عن الموروث الحضاري للشخص، بل إن المسلم الجديد مدعو إلى فهم القيم الإسلامية العميقة وكيفية ربطها بحياته اليومية وبثقافته التي نشأ فيها، مما يخلق حالة من التناغم بين الإيمان والهوية الشخصية دون صراع أو شعور بالاغتراب.

وفيما يتعلق بتجربته الشخصية مع الفن، توقف يوسف إسلام عند رحلته التي بدأت باعتناق الإسلام في عام ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين، مشيراً إلى التحديات والانتقادات التي واجهها في بداية طريقه، خاصة فيما يتعلق بعزفه على آلة الغيتار. وأوضح أن هناك سوء فهم تاريخي حول هذه الآلة، مذكراً بأن المسلمين هم من نقلوا الغيتار من بغداد إلى إسبانيا ومن ثم إلى بقية أنحاء أوروبا، مما يجعل الفن جسراً للتواصل الحضاري وليس مجرد أداة للترفيه.

وقد تحدث بصراحة عن مرحلة من حياته كان يعتقد فيها أن الموسيقى محرمة، ولكن هذه القناعة تغيرت جذرياً إبان أحداث حرب البوسنة المأساوية. فخلال مشاركته في أعمال الإنقاذ هناك، استمع إلى الأغاني البوسنية التي هزت وجدانه وأيقظت في داخله مشاعر قوية، ليدرك أن الموسيقى تملك قدرة فائقة على توعية الناس وإيقاظ الضمائر وتحفيز المشاعر الإنسانية النبيلة.

وأضاف أن جذوره التي تعود لوالده من أصول يونانية جعلت من موسيقى البلقان جزءاً من طبيعته الفطرية، مما عزز إيمانه بأن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتنوير والتحرير، وليس مجرد سلعة تجارية تهدف إلى جعل الناس عبيداً لشراء أسطوانات جديدة. من جانب آخر، سلط المنتدى الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في منح الفنانين الشباب فرصاً غير مسبوقة للانتشار العالمي، معتبراً أن الاحتمالات في عالم الموسيقى أصبحت لا نهائية.

وبالانتقال إلى الجانب الأكاديمي والسياسي للمنتدى، فقد استمرت الفعاليات على مدار يومين، حيث ناقش المشاركون الأسباب الجذرية للأزمات العالمية المعاصرة، والآثار المستمرة للإرث الاستعماري على النظام الدولي الحالي. وشهد المنتدى مشاركة نخبة من المفكرين والباحثين العالميين، مثل المنظّر في نظرية ما بعد الاستعمار والتر مينيولو، والمحامية الدولية ميرييل فانون ابنة المناضل فرانتز فانون، والناشط ليليان تورام، والخبير قوه تشانغانغ.

وقد تجلى الثقل المؤسسي للمنتدى في قائمة المنظمين والمشاركين التي ضمت مركز الجزيرة للدراسات، ومركز الأبحاث الإسلامية إيسام، وجامعة فودان الصينية، والجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، وجامعة ليدز البريطانية، بالإضافة إلى معهد الفكر الإسلامي في ماليزيا، ومركز أبحاث تداول المعرفة، والمجلس اللاتيني للعلوم الاجتماعية، وغيرها من المؤسسات التي تسعى مجتمعة إلى إعادة صياغة المفاهيم السياسية والاقتصادية والثقافية لمرحلة ما بعد الاستعمار، بما يضمن تحقيق عدالة معرفية وشاملة لجميع شعوب الجنوب العالمي





يوسف إسلام التحرر من الاستعمار إسطنبول الموسيقى والتنوير الهوية الثقافية

