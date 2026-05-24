يورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية يعلن قائمة أولية من 30 لاعباً لمعسكر إعدادي في الولايات المتحدة

يورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية أعلن قائمة أولية تضم 30 لاعبا تحضيرا لمونديال 2026 لكرة القدم.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5276699-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9أكّد اليوناني يورغوس دونيس مدرب منتخب السعودية أن «الباب مفتوح للجميع» بعد إعلانه قائمة أولية من 30 لاعباً لمعسكر إعدادي في الولايات المتحدة تحضيراً لمونديال 2026 لكرة القدم.

وتطرق دونيس، أنه عُيّن في 23 أبريل الماضي خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار، بعقد يمتد حتى يوليو 2027، إلى القائمة قائلاً: «أنا أعرف الأسماء المختارة، ولكنني لم يدربهم حتى الآن. علينا أن نكون مجموعة واحدة في كل وقت، والتدريبات مهمة بالنسبة لي، إذ تعطينا فرصة يومياً للتعرف على اللاعبين أكثر». أهدافه الحالية، حسب دونيس، هو العثور على التجانس بين اللاعبين من خلال اعتبار تصميمه للفريق مختلفاً، وتقسيم اللاعبين إلى فريقين ووضعهم على مستوى مختلف.

كل مدرب له أفكار وفلسفة مختلفة، والأهم من ذلك إدارة اللاعبين، مع ذكره أن فهم اللاعب السعودي الحمض النووي مهم بالنسبة له





