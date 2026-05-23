يمكن للمحافظة على تقرير المصير للجبلة باسم بت所在 سوريا وتأسيس حكومة ذاتية, حسب قول زعيمها فراس الهجري

أكد زعيم تيار الكرامة لليمين الدرزي فراس الهجري على خيار المحافظة على تقرير المصير وتأسيس حكومة ذاتية للجبلة باسم في سوريا, واعرب عن أمله في تحقيق ذلك على أرض الواقع بعيدا عن أي تدخل خارجي وعامل من تسلط الجماعات التي أثبتت الوقائع استحالة التعايش معها. كما رحب الزعيم الدرزي بالعبارات المحقة من أطراف الحماية والتحفظ الدوليين الذين يسعون لأن ترعى إدارة درازية مستقلة وإنهاء هذه الفوضى ولتثبيت استقرار جيبه الأساسي اليابس.

خيار المحافظة ب تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية للجبلة باسم بشكل منفصل تماما عن حكومة دمشق , بحسب قوله. وأضاف الهجري في كلمته المصورة أن هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقاومة ولا للولاءات المتشجية, معليا من شأن ما أسماه"كرامة جبل بشان", ومؤكدا أن ذلك فوق كل اعتبار.

كما أكد الهجري أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض, وأن المسيرة نحو تطبيق حق تقرير المصير باتت ماضية بخطوات ثابتة, بعيدا عن تسلط الجماعات التي أثبتت الوقائع استحالة التعايش معها, مبينا أن لا قيادة ولا ولاية على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله. ورفض الهجري ما وصفه ب"محاولات التدخل الخارجي" من أطراف لا صلاحية لها على الدروز, مؤكدا أن الدروز سينتزعون حقوقهم بقوتهم وثباتهم وهم الأدرى بتدبير شؤونهم وإدارة منطقتهم عبر أبنائهم الشرفاء.

كما أشار إلى أن"قوى الأمر الواقع" لن تستطيع فرض وصايتها بالإكراه والتضليل، واصفا هذه المساعي بالمحاولات المكشوفة, وفق زعمه. وطالب الهجري بمحاكمة الحكومة السورية التي وصفها ب"الحكومة الإرهابية", على جميع خروقاتها وجرائمها, وفق القانون الدولي, بحسب قوله. وقدم الزعيم الدرزي شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدرزية وسيادتها الكاملة على جبل بشان"كواقع مستقر"





