يلا تعلن اختتام مشاركتها في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026

تحتوي المجموعة على أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مدرجة في بورصة نيويورك، على خبرتها في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026. وقد شملت مشاركتها النهائيات التي أقيمت في العاصمة الرياض، والتي تضم دوري 'يلا' السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات 2026.

7 يونيو 2026 - 12:13 | آخر تحديث 7 يونيو 2026 - 12:13 أعلنت مجموعة ' يلا '، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن اختتام مشاركتها في الدوري السعودي لل رياضات الإلكترونية 2026 والذي شمل نهائيات الدوري المقامة في العاصمة الرياض.

بصفتها الشريك الرسمي والدولي للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، لعبت مجموعة 'يلا' دوراً فاعلاً طوال الموسم، وذلك في إطار التزامها بدعم نمو قطاع الرياضات الإلكترونية، وتعزيز مجتمعات الألعاب، وتوسيع منظومة الترفيه الرقمي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا





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