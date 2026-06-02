يعود ياسر عباس المعروف بأبو وسيم المزاوي لتفقد أنقاض منزله المدمر في حي بساتين المزة في دمشق، بعد تهجيره من دياره في عام 2016. يشارك أبو وسيم المزاوي وأهالي الحي في وقفات احتجاجية على أرضهم وعقاراتهم التي دخلت في تنظيم مشروع ماروتا سيتي، مطالبين بإسقاط المرسوم 66 واستعادة كامل ممتلكاتهم المصادرة.

يعود ياسر عباس المعروف بأبو وسيم المزاوي لتفقد أنقاض منزله المدمر في حي بساتين المزة في دمشق، بعد تهجيره من دياره في عام 2016. يشارك أبو وسيم المزاوي وأهالي الحي في وقفات احتجاجية على أرضهم وعقاراتهم التي دخلت في تنظيم مشروع ماروتا سيتي، مطالبين بإسقاط المرسوم 66 واستعادة كامل ممتلكاتهم المصادرة.

ويذكر أن المرسوم 66 صدر في عام 2012، ويهدف إلى تغيير ديمغرافية المنطقة، وتحويل الملكية العقارية المباشرة إلى أسهم ضمن مشروع تديره الجهة الإدارية، وهي محافظة دمشق. ويعتبر المرسوم 66 من أكبر المشاريع العقارية في سوريا، ويشمل مناطق واسعة من حي داريا والمزة والقدم ونهر عيشة.

ويقول رضوان الغفير رئيس رابطة إسقاط المرسوم 66 واستراد الحقوق، أن محافظة دمشق استحوذت عملياً على أكثر من 83 بالمائة من مجموع الحصص السهمية للمجمعات، بينما لم يتبق للمالكين الأصليين سوى أقل من 17 بالمائة من الحصص. ويعتبر هذا ما حوّل المالكين فعلياً إلى شركاء شكليين على الشيوع بلا سلطة حقيقية على أراضيهم أو ممتلكاتهم. ويطالب أعضاء الرابطة بإلغاء المرسوم 66 ووقف الأعمال الجارية، ويعتبر المحامية آية سعيد أن هذا المرسوم مخالف للقانون وللشريعة وللدستور.

ويعتبر تشييد بناء مجمعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، أمراً يثير استياء سكان أحياء المناطق المشمولة في المرسوم، بعد تعهد محافظ دمشق الجديد ماهر مروان إدلبي، المضي في استكمال المشروع عبر إزالة العقبات التي تعترض المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب إنصاف أصحاب الأراضي وجبر الضر





dw_arabic / 🏆 1. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مرسوم 66، ماروتا سيتي، باسيليا سيتي، دمشق، سوريا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العاهل المغربي: سكان الأرياف وضواحي المدن بحاجة إلى دعمالعاهل المغربي: سكان الأرياف وضواحي المدن بحاجة إلى دعم قال العاهل المغربي محمد السادس، إن ساكنة (سكان) الأرياف وضواحي المدن، تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة. المغرب

Read more »

14 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 184.4 مليون ريالشهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم عن إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 184.4 مليون ريال على نحو 3.19 مليون سهم تمت على عدد من الأسهم المدرجة، وذلك على النحو التالي الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الأهلي 66 500,000 33,000,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 الأهلي 66 100,000 6,600,000 العربي 27 115,000 3,047,500

Read more »

رابطة الطيارين المصريين ترفض تقرير الخبراء الفرنسيين عن تحطم الطائرة المصرية في 2016رفضت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، الجمعة، ما نشر حول تقرير الخبراء الفرنسيين عن تحطم طائرة مصر للطيران في البحر المتوسط عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 66 شخصًا، ووصفته بأنه 'مهاترات'.

Read more »

الهلال.. 66 عامًا و 66 لقبًاالهلال.. 66 عامًا و 66 لقبًا

Read more »

'رحلة باريس'.. تقارير إعلامية تكشف سبب تحطم طائرة مصر للطيران عام 2016 ومصرع جميع ركابهاكشفت تقارير إعلامية سبب حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران عام 2016، والتي قتل جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا.

Read more »

تحقيقات حادث «طائرة باريس»... جدال لا ينتهي في مصر وفرنسالا يزال الجدل دائراً حول حادث تحطم طائرة «مصر للطيران» فوق البحر المتوسط عام 2016، الذي أودى بحياة 66 شخصاً.

Read more »