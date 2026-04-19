يايسله: الأهلي جاهز لمواجهة فيسيل كوبي وبذل قصارى الجهد نحو اللقب الآسيوي

مدرب الأهلي السعودي يركز على جاهزية فريقه للدفاع بقوة واستغلال نقاط القوة الهجومية في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً فخره بتمثيل الكرة السعودية في غياب الأندية الأخرى.

أبدى الألماني ماتياس يايسله ، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي ، سعادته الغامرة بالوصول إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ، مؤكداً في الوقت ذاته جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام فيسيل كوبي الياباني ، ومواصلة المسيرة نحو تحقيق اللقب الآسيوي. وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة، صرح يايسله قائلاً: نحن سعداء جداً بهذا الإنجاز، ومن الرائع أن نكون جزءاً من الدور نصف النهائي . سنبذل قصارى جهدنا غداً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، وتقديم أداء يليق بطموحاتنا وطموحات جماهيرنا.

وحول كيفية التعامل مع قوة الفريق المنافس في العرضيات، أوضح يايسله أن فريقه يمتلك دفاعاً قوياً للغاية، مشدداً على ضرورة إظهار هذا الصلابة الدفاعية، خاصة في مواجهة هجوم قوي. وأضاف: لدينا نقاط قوة متعددة، وسنعمل على تقديم أفضل مستوى ممكن على الصعيدين الدفاعي والهجومي، مع التركيز على استغلال قدرات لاعبينا. وأشار المدرب الألماني إلى الأهمية الكبيرة لتمثيل الكرة السعودية في هذه البطولة القارية، لاسيما بعد خروج فريقي الاتحاد والهلال. وقال: الاتحاد والهلال ليسا معنا في هذه المرحلة، ومن دواعي الفخر أن نمثل المملكة العربية السعودية. نحن الفريق السعودي الوحيد المتبقي، وهذا شرف كبير للنادي وللكرة السعودية. وفي رده على سؤال وجهته صحيفة "الشرق الأوسط" حول معاناة الفريق في بعض المواجهات هذا الموسم مقارنة بالنسخة الماضية، أكد يايسله أنه لا يعتقد أن هذا الموسم أصعب بالضرورة، فكل موسم له صعوباته الخاصة، والفرق المتنافسة ليست سهلة على الإطلاق. وأشار إلى أن الفريق واجه عدداً من الإصابات هذا الموسم، معتبراً ذلك جزءاً من طبيعة كرة القدم. وتابع: نعمل جاهدين على تجاوز هذه التحديات مع الحفاظ على تماسك الفريق وروح المجموعة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. من جانبه، أكد الألماني مايكل سكيبه، المدير الفني لفريق فيسيل كوبي الياباني، جاهزية فريقه التامة لمواجهة الأهلي السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن فريقه يمتلك الدوافع والجودة اللازمة لتقديم أفضل مستوى في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة. وأشاد سكيبه بمدرب الأهلي، ماتياس يايسله، ووصفه بالمدرب الجيد جداً الذي قدم عملاً مميزاً في أوروبا والسعودية، ويمتلك فريقه جودة لاعبين أوروبية ويلعب بأسلوب أوروبي. وأضاف: في حال وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، فيجب أن نكون في كامل تركيزنا، ونحن نمتلك الجودة اللازمة للتعامل مع مثل هذه اللحظات. وعن اللعب أمام حضور جماهيري كبير، قال: نحن معتادون اللعب تحت الضغط وأمام الجماهير، ومتحمسون لخوض المباراة في ملعب كبير كهذا، فهو ملعب رائع ومثير. من ناحية أخرى، أكد اللاعب جوتوكو ساكاي، لاعب فيسيل كوبي، احترام فريقه العميق للأهلي السعودي، قائلاً: علينا أن نحضر أنفسنا بأفضل طريقة. نحترم الأهلي كثيراً، لكن لدينا الإرادة لتحقيق الفوز. وأضاف: نمتلك جودة لدى اللاعبين والجهاز الفني، وعلينا أن نلعب كوحدة واحدة، حيث نتمتع بتماسك كبير يمكننا من مواجهة هذا التحدي. أما الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي، فقد أكد جاهزية فريقه لمواجهة فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أهمية المرحلة وضرورة تقديم أفضل مستوى ممكن لتحقيق الانتصار. وقال توني في المؤتمر الصحافي: كما ذكر المدرب، نحن فخورون بالوجود في نصف النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا، اللاعبون سيقدمون أعلى مستوى ممكن من أجل تحقيق الفوز. وأضاف: دوري في هذا الفريق مهم جداً، وليس من السهل اللعب في هذا المستوى العالي، نحن نعمل بروح جماعية ونتواصل بشكل جيد داخل الملعب. وفي رده على سؤال "الشرق الأوسط" بشأن إهداره بعض ركلات الجزاء مؤخراً على غير العادة، هل من الممكن أن نشاهد فكرة وطريقة جديدة في التنفيذ لو حصلت على ركلة جزاء غداً؟ قال: إذا حصلنا على ركلة جزاء غداً، فستكون أفضل من السابق، وأعدكم بأنني سأكون أكثر تركيزاً





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ماتياس يايسله الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا للنخبة فيسيل كوبي الياباني نصف النهائي

United States Latest News, United States Headlines