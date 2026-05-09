يان كوم تبرع بـ 6 ملايين دولار لمنظمة يمينية تروج للاستيطان اليهودي في حي سلوان بالقدس الشرقية بعد أن تبرع بـ 200 مليون دولار لمركز شعاري تسيديك الطبي، ما يُتوقع أن يضاعف طاقة المستشفى في القدس ثلاث مرات. وسيتم توجيه الأموال نحو بناء مبنى متعدد الطوابق يتبع للمستشفى ويضم مساكن للموظفين.

يان كوم تبرع بـ 6 ملايين دولار ل منظمة يمينية تروج للاستيطان اليهودي في حي سلوان بالقدس الشرقية وفق "هآرتس" قدم يان كوم مؤسس تطبيق المراسلة الفورية"واتساب" 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيل ي بالقدس في تبرع هو الأكبر من نوعه بتاريخ إسرائيل .

وقالت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الجمعة إن"يان كوم تبرع بمبلغ 200 مليون دولار (حوالي 580 مليون شيكل) لمركز شعاري تسيديك الطبي ما يُتوقع أن يضاعف طاقة المستشفى في القدس ثلاث مرات. وسيتم توجيه الأموال نحو بناء مبنى متعدد الطوابق يتبع للمستشفى ويضم مساكن للموظفين. وتقود هذه الخطوة مؤسسة عائلة كوم التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز الجهات المانحة للتبرعات المؤيدة لإسرائيل في العالم.

وبعد التبرع الجديد سيتم تغيير اسم المؤسسة ليصبح"مركز كوم شعاري تسيديك الطبي" (KOUM SHAARE ZEDEK MEDICAL CENTER) وفق"يديعوت أحرونوت". وسبق أن تبرع كوم بمبلغ 6 ملايين دولار لمنظمة"إلعاد" اليمينية المؤيدة للاستيطان وهي إحدى أكبر وأغنى المنظمات غير الربحية في إسرائيل التي تروج للاستيطان اليهودي في حي سلوان بالقدس الشرقية وفق صحيفة"هآرتس". وأوضحت أن كوم أحد أثرى الشخصيات في قطاع التكنولوجيا ولد بالعاصمة الأوكرانية كييف لأم يهودية حجاج إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة برفقة والدته.

وبعد فترة من العيش على المساعدات الحكومية والعمل في شركة"ياهو" شارك في تأسيس"واتساب" مع braian ackton. فيما استحوذت فيسبوك على الشركة عام 2014 في صفقة قدرت قيمتها بنحو 19 مليار دولار. وأشارت"هآرتس" إلى أن علاقات كوم بإسرائيل توطدت في السنوات الأخيرة إذ أصبحت مؤسسة عائلة كوم مانحة رئيسية للمنظمات اليهودية والمؤيدة لإسرائيل. وذكرت أنه بعد الحرب في أوكرانيا عام 2022 تبرع كوم بعشرات ملايين الدياولار للمنظمات اليهودية في أوروبا الشرقية.

كما ساهم بنحو 140 مليون دولار لحوالي 70 منظمة يهودية ترواح بين حركة"حباد" التي تتبنى أيديولوجية صهيونية متطرفة تدعم الاستيطان وتدعو لفرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجماعات ناشطة في دعم إسرائيل في الولايات المتحدة





