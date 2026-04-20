يانيك سينر يتطلع لكتابة التاريخ في مدريد وسط غيابات كبرى

يدخل الإيطالي يانيك سينر بطولة مدريد للتنس بطموح تحقيق لقبه الخامس توالياً في بطولات الماسترز، في ظل غياب ألكاراس وديوكوفيتش، مع ترقب عودة النجمات العالميات للمنافسة على الملاعب الترابية.

يستعد النجم الإيطالي يانيك سينر ، المصنف الأول عالمياً، لخوض غمار منافسات بطولة مدريد المفتوحة لل تنس ، وهو يحمل في جعبته طموحات عريضة لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسيرته الاحترافية. يتطلع سينر إلى انتزاع لقبه الخامس توالياً في بطولات الماسترز للألف نقطة، وهو التحدي الذي يسعى من خلاله لتكريس هيمنته المطلقة على ساحة كرة المضرب العالمية قبل التوجه نحو الملاعب الفرنسية للمشاركة في بطولة رولان غاروس الكبرى.

منذ مطلع العام، أظهر الشاب الإيطالي البالغ من العمر 24 عاماً مستويات استثنائية، حيث نجح في تحقيق سلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى 17 فوزاً، متوجاً ألقابه في إنديان ويلز، ميامي، ومونتي كارلو، مما يعكس جاهزيته البدنية والذهنية العالية وقدرته الفائقة على التأقلم مع مختلف أنواع الأرضيات، سواء الصلبة منها أو الترابية التي أثبت فيها كفاءة عالية. تأتي نسخة مدريد هذا العام في ظل غيابات مؤثرة لأبرز المنافسين، وعلى رأسهم النجم الإسباني كارلوس ألكاراس الذي قرر الانسحاب بسبب إصابة في المعصم، بالإضافة إلى غياب الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي لا يزال في مرحلة التعافي من إصابة تعرض لها في كتفه. هذه الغيابات تفتح المجال أمام سينر لتعزيز مكانته في صدارة التصنيف العالمي وتثبيت أقدامه كقوة ضاربة لا يستهان بها، خاصة وأن الطريق نحو اللقب قد يضعه في مواجهة أسماء صاعدة بقوة مثل الأسترالي أليكس دي مينور، والأمريكي بن شيلتون، أو حتى الموهبة الفرنسية أرتور فيس الذي بدأ يفرض نفسه بقوة في البطولات الكبرى، مما يضفي مزيداً من الإثارة على مجريات البطولة التي تشكل محطة حاسمة ومقياساً حقيقياً لمستويات اللاعبين قبل انطلاق موسم البطولات الأربع الكبرى. على صعيد منافسات السيدات في العاصمة الإسبانية، تعود البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً وحاملة اللقب، إلى الملاعب بعد فترة توقف اضطرارية بسبب الإصابة، حيث تسعى لاستعادة بريقها ومواصلة مسيرة التألق. وتواجه سابالينكا منافسة محتدمة من قبل أسماء وازنة مثل البولندية إيغا شفيونتيك التي تملك سجلاً حافلاً في رولان غاروس، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا التي أثبتت جدارتها بعد تتويجها الأخير في شتوتغارت، إلى جانب الأمريكية كوكو غوف. إن بطولة مدريد لا تعد مجرد محطة عادية في تقويم التنس، بل هي اختبار حقيقي لقدرة اللاعبين واللاعبات على التكيف مع الضغوط الكبيرة والمناخ التنافسي الشرس، مما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مبكر يعزز من حظوظ المتألقين في بلوغ ذروة أدائهم مع اقتراب موعد استحقاقات الصيف الكبرى التي ينتظرها عشاق الكرة الصفراء حول العالم بشغف وترقب





