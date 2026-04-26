ياقوت وزين السعودية تتعاونان مع هواوي لتطوير منظومة أنظمة دعم الأعمال

أعلنت ياقوت الرقمية من زين السعودية عن شراكة استراتيجية مع هواوي لتطوير أنظمة دعم الأعمال (BSS) بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالتجربة الرقمية للعملاء.

أعلنت خدمة ياقوت الرقمية، التابعة ل زين السعودية ، عن إبرام شراكة استراتيجية هامة مع شركة هواوي العالمية، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات . تهدف هذه الشراكة إلى تطوير وتحديث منظومة أنظمة دعم الأعمال ( BSS ) الخاصة ب ياقوت ، وذلك بهدف تحقيق قفزة نوعية في الكفاءة التشغيلية، وتحسين وتطوير التجربة الرقمية التي تقدمها للعملاء.

تأتي هذه الخطوة في سياق التزام ياقوت بتقديم خدمات رقمية مبتكرة ومتطورة، تلبي احتياجات وتطلعات العملاء المتغيرة باستمرار. تعتبر منظومة أنظمة دعم الأعمال (BSS) بمثابة العمود الفقري لأي شركة اتصالات رقمية، حيث تشمل جميع العمليات المتعلقة بإدارة علاقات العملاء، وإطلاق المنتجات والخدمات الجديدة، والفواتير، والدعم الفني. ومن خلال تطوير هذه المنظومة بالتعاون مع هواوي، تسعى ياقوت إلى تبسيط العمليات، وأتمتة المهام المتكررة، وتحسين دقة البيانات، مما سيؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف، وزيادة الإيرادات، وتحسين رضا العملاء.

كما ستتيح هذه الشراكة لـ ياقوت تقديم باقات وخدمات أكثر مرونة وتخصيصًا، تلائم الاحتياجات الفردية لكل عميل. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الشراكة على تعزيز قدرات التحليل المتقدم للبيانات، مما سيمكن ياقوت من فهم سلوك العملاء بشكل أفضل، وتقديم عروض وخدمات مستهدفة، وتحسين رحلة العميل بشكل عام. إن الاستثمار في أنظمة دعم الأعمال الحديثة يعكس رؤية ياقوت الطموحة في أن تصبح المزود الرائد للخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية، وأن تساهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي التي تتبناها رؤية 2030.

هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستجابة، قادر على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق الرقمي. وتؤكد الأستاذة نجود بنت محمد الشهري، النائبة التنفيذية للرئيس لقطاع الاستراتيجية والابتكار في زين السعودية، على أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أنها تعكس التزام زين السعودية بتطوير تجربة رقمية متكاملة تتمحور حول المستخدم. وأضافت أن ياقوت تركز على بناء نموذج رقمي حديث يواكب تطلعات العملاء، من خلال توظيف أحدث التقنيات وتعزيز قدرات الابتكار والاستجابة السريعة.

وتعبر الأستاذة نجود عن ثقتها بأن هذا التعاون سيحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الرقمية، وسيدعم مستهدفات التحول الرقمي في المملكة، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030. إن الشراكة مع هواوي ليست مجرد تحديث تقني، بل هي استثمار في مستقبل ياقوت، وفي مستقبل الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية. من خلال تطوير بنية تشغيلية قائمة على الأتمتة والتحليلات الذكية، ستتمكن ياقوت من تقديم خدمات رقمية مبتكرة، وترسيخ نموذج رقمي متكامل يضع المستخدم في قلب التجربة.

هذا التعاون يمثل التزامًا قويًا من زين السعودية و ياقوت بتقديم أفضل الخدمات الرقمية لعملائهم، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في المملكة





