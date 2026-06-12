وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من سبيس إكس وتفاؤل السلام مع إيران

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، بقيادة سهم سبيس إكس الذي قفز 19% في أول يوم تداول، إلى جانب آمال بتحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع جماعي، مدعومة بأداء قوي لسهم شركة سبيس إكس في أولى جلسات تداولها ببورصة ناسداك، إلى جانب تفاؤل متزايد بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 353.51 نقطة، أو ما يعادل 0.7%، ليغلق عند مستوى 51,202.26 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% إلى 7,431.46 نقطة. كما سجل مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا، ارتفاعاً بنسبة 0.31% مع استمرار الزخم الإيجابي في القطاع التقني. وقد استقطب الإدراج الأولي لأسهم شركة سبيس إكس، المملوكة للملياردير إيلون ماسك والمتخصصة في صناعة الصواريخ وتقنيات الفضاء، اهتماماً واسعاً من المستثمرين.

بدأ تداول السهم في بورصة ناسداك عند 150 دولاراً للسهم تحت الرمز SPCX، متجاوزاً سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً. وقفز السهم بأكثر من 20% خلال الدقائق الأولى من التداول، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه وينهي الجلسة مرتفعاً بنحو 19% عند 161.11 دولاراً للسهم، في أداء يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على الشركة التي تعد من أبرز الأسماء العالمية في قطاع الفضاء.

وجاءت مكاسب الأسواق أيضاً في ظل تحسن المعنويات بين المستثمرين، مع تزايد الآمال بإحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي خفف من المخاوف الجيوسياسية ودعم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر. ويعكس الأداء القوي لسهم سبيس إكس ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام في قطاع الفضاء التجاري، خاصة مع العقود الحكومية المربحة التي حصلت عليها مؤخراً، بما في ذلك عقود مع وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية.

كما أن نجاح سبيس إكس في تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام قد خفض تكاليف الإطلاق بشكل كبير، مما جعلها الخيار المفضل للعديد من العملاء التجاريين والحكوميين. ويرى المحللون أن إدراج سبيس إكس يمثل نقطة تحول في قطاع الفضاء، حيث يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في الشركات الناشئة في هذا المجال. على الصعيد الجيوسياسي، تتزايد التوقعات بإحراز تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران، بعد تقارير عن لقاءات سرية بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في سلطنة عمان.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجانبين قد يعلنان قريباً عن اتفاق إطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات، مما قد يخفف التوترات في الشرق الأوسط ويخفض أسعار النفط. ويرى محللون أن أي اتفاق سلام محتمل سيكون له تأثير إيجابي كبير على الأسواق المالية، حيث سيقلل من عدم اليقين الجيوسياسي ويشجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.

وبدورها، أبدت الأسواق الأوروبية والآسيوية تفاعلاً إيجابياً مع هذه التطورات، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة أسهم شركات الطاقة والدفاع التي قد تتأثر بشكل مباشر بأي تغيير في العلاقات بين البلدين. ومع اختتام وول ستريت لأسبوعها على نبرة إيجابية، يترقب المستثمرون تطورات المشهد الجيوسياسي خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى نتائج الشركات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي، مثل تقارير الوظائف وأرقام التضخم، والتي قد تلقي بظلالها على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا السياق، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إلى أن البنك المركزي قد يتبنى موقفاً أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، رغم تباطؤ التضخم، مما يضيف عنصراً من الترقب لتحركات الأسعار في الأجل القصير. وبشكل عام، تبدو الأسواق المالية في حالة من التفاؤل الحذر، حيث توازن بين الإشارات الاقتصادية الإيجابية والمخاطر الجيوسياسية المحتملة، مما يجعل التحركات المستقبلية مرهونة بتطورات الأحداث في الأيام القادمة





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