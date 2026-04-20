ولي العهد والرئيس الصيني يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية وأمن الملاحة الدولية

أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ناقشا فيه تطوير التعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية حماية الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمي.

في خطوة دبلوماسية رفيعة المستوى تعكس عمق التنسيق السياسي بين القوى الفاعلة على الساحة الدولية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً مثمراً مع فخامة الرئيس الصين ي شي جين بينغ.

وقد شكل هذا التواصل الاستراتيجي منصة هامة لاستعراض مسارات الشراكة المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، حيث أكد الطرفان على الرغبة المشتركة في المضي قدماً نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي الذي يشمل المجالات الاقتصادية، والتجارية، والتقنية، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتكاملها مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد العالمية ويدفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة. وتناولت المباحثات الهاتفية بشكل مستفيض التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي والدولي، مع تركيز خاص على التداعيات الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق النزاع. وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض حدة التصعيد العسكري، مشددين على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية لضمان أمن واستقرار المنطقة. كما حظيت قضية تأمين الملاحة البحرية بأولوية قصوى في النقاش، نظراً لدورها الحيوي في تدفق الطاقة والتجارة العالمية، حيث ناقش الزعيمان التبعات المترتبة على أي تهديد يطال الممرات المائية الدولية الحساسة، مؤكدين أن استمرار انسيابية حركة السفن يعد ركيزة أساسية للأمن القومي لكافة الدول وتأميناً للإمدادات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على الممرات البحرية الاستراتيجية. وفي سياق ذي صلة، شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الاتصال على المكانة الجوهرية لمضيق هرمز كشريان حيوي لاقتصاد العالم، مؤكداً على ضرورة بقائه مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية دون أي عوائق. وأشار الرئيس الصيني إلى أن ضمان حرية الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي يمثل مصلحة مشتركة لدول المنطقة وللمجتمع الدولي بأسره، موضحاً أن الاستقرار الدائم في الشرق الأوسط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة هذه الممرات الحيوية. من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة الدائم على الاضطلاع بدورها القيادي في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم كافة المبادرات التي تهدف إلى تهدئة التوترات وحماية المصالح الدولية، مشيراً إلى أن الرياض ستواصل التنسيق الوثيق مع بكين لضمان أمن الطاقة العالمي ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة بمسؤولية وحكمة، مما يرسخ دعائم الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط ويفتح مسارات جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي المشترك في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية المتلاحقة





السعودية الصين محمد بن سلمان أمن الملاحة مضيق هرمز

