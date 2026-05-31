ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يستعرضان تطورات الأوضاع في المنطقة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وما يُحقق أمن وحرية الملاحة البحرية. واكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مواصلة الجهود التي بذلها ملوك المملكة في أداء واجب العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها. وأكد أن الجهود المبذولة للحفاظ على أمن البلاد وحماية المقدرات، محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه الدولة.

وبحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، تطورات أوضاع المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. وتم إرسال برقيات عزاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، للحكومة الكويتية في وفاة الشيخ فاضل. وفي الوقت نفسه، أصدر الرئيس الأميركي ترمب بتعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق.

وقال في تغريدة على حسابه في منصة تروث: يسرني أن أعلن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم براك، الذي قام بعمل متميز، مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى سوريا، وكذلك مبعوثًا رئاسيًا خاصًا إلى العراق، وذلك في إطار تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو علاقتنا معهما. وأكد ترمب في تغريدته أن توم براك سيستمر في منصبه سفيرا لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية. معربا عن تقديره العميق للجهود التي بذلها براك، واستعداده الدائم لخدمة بلدنا. مختتما تغريدته بالقول: شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأم





