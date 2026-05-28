قدم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إدانة لجهود القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين والمتطوعين في الحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم، خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ولي العهد: خدمة الحرمين وأمن الحجاج نهجٌ راسخ تقوده المملكة بثبات واقتدار، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن خدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج نهجٌ راسخ تسير عليه المملكة قيادةً وشعبًا، مشيدًا بجهود القطاعات العسكرية والأمنية والعاملين والمتطوعين في الحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم، وذلك خلال استقباله المهنئين بعيد الأضحى في الديوان الملكي بقصر منى، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد ألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيهانيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله، يسرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين، وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده بالخير على بلادنا والمسلمين في أنحاء العالم. وإننا نحمد الله عز وجل على ما خص به بلادنا، من شرف العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها.

وإن ما تبذلونه من جهود على حفاظ أمن بلادكم، وحماية المقدرات محل فخر وتقدير، وهو نهج راسخ يسير عليه أبناء هذه البلاد المباركة. نشكر جميع منسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، والعاملين في مختلف قطاعات الدولة والمتطوعين، على ما يقومون به من أعمال لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حرصًا على أمنهم وسلامتهم، ويأتي ذلك امتدادًا لما تم بذله من جهود، للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها، والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، أوضح فيها أن المملكة منذ تأسيسها وبدعم ومتابعة من قيادتها جعلت خدمة الحرمين جوهر رسالتها وركيزة هويتها ومصدر عزها تمضي فيها بعزم راسخ ورؤية متجددة لتظل على الدوام راعية لهذه الأمانة العظيمة وقائمة على شرفها الرفيع. وأكد أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ودعم ولي العهد غير المحدود، أسهم في زيادة جودة مؤشرات خطط الحج الأمنية والخدمية، وأحدث تحسنًا واضحًا في مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الحج، وهو ما يعكس الأثر المباشر للحزم في تطبيق الأنظمة وفاعلية الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وأمنهم.

عقب ذلك تشرف الجميع بالسلام على ولي العهد.

حضر حفل الاستقبال، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الداخلية المكلف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ونائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ولي العهد، خدمة الحرمين، أمن الحجاج، المملكة، قياد

United States Latest News, United States Headlines