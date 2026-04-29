ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار

استقبل الأمير محمد بن سلمان الرئيس اللبناني في قصر اليمامة، حيث بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، وأكد الرئيس عون على أن وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات مع إسرائيل.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس اللبناني العماد جوزف عون في قصر اليمامة بالرياض، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان في مختلف المجالات.

تأتي هذه الزيارة في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة، وعلى رأسها الصراع الإسرائيلي اللبناني المستمر، حيث أكد الرئيس عون خلال لقائه مع وفد من الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل من قبل إسرائيل كشرط أساسي للانتقال إلى المفاوضات الجادة. وشدد الرئيس عون على أن الأمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال الانتهاكات العسكرية وتدمير القرى الحدودية، بل من خلال الحوار والتفاوض الذي يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأوضح أن إسرائيل جربت هذه السياسة في الماضي دون أن تحقق أي نتائج إيجابية، وأن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود الدولة اللبنانية بكامل سلطتها في الجنوب اللبناني وصولاً إلى الحدود الدولية. كما أكد الرئيس عون على التنسيق والتشاور المستمر بينه وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانية في جميع الخطوات التي اتخذت، نافياً ما يشاع في الإعلام حول خلافات أو انفراد بالقرارات.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إلى لبنان بشأن البيان الأمريكي الصادر بعد المحادثات الثلاثية في واشنطن، والذي اتُهم بالمنح الضمني لإسرائيل حرية مواصلة اعتداءاتها، أوضح الرئيس عون أن البيان المذكور هو نفسه الذي اعتمد في نوفمبلا 2024، وتمت الموافقة عليه من قبل جميع الأطراف المعنية. وأكد أن البيان ليس اتفاقاً ملزماً، بل هو مجرد وثيقة تمثل نقطة انطلاق للمفاوضات المستقبلية، وأن الاتفاق الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء المفاوضات والتوافق على بنود واضحة ومحددة.

وأشار إلى أن البيان يهدف إلى تهيئة الأجواء الإيجابية للانتقال إلى مرحلة الحوار، وليس إلى إعطاء أي طرف صلاحيات غير مشروعة. كما استعرض الرئيس عون مع الوفد الاقتصادي التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، وضرورة إيجاد حلول مستدامة لدعم القطاعات الإنتاجية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وضرورة توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد على التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

اللقاء بين ولي العهد والرئيس عون يأتي في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ووقف التصعيد العسكري بين لبنان وإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل، بدءاً من منتصف ليل 16 أبريل الحالي، وذلك بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس الماضي. لاحقاً، تم تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع إضافية، في محاولة لتهيئة الأجواء للمفاوضات.

وتشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تخفيف التوتر، ولكنها لا تزال غير كافية لتحقيق حل دائم وشامل للصراع. ويتطلب ذلك جهوداً مكثفة من جميع الأطراف المعنية، والتزاماً حقيقياً بالحوار والتفاوض، واحترام حقوق جميع الأطراف. كما يتطلب ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة، بما في ذلك قضية الحدود وقضية اللاجئين الفلسطينيين. إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً، والتزاماً بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وحقها في الأمن والسلام





