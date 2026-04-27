ولي العهد يعلن دخول رؤية 2030 مرحلة التنفيذ النهائي وتطورات إقليمية ودولية

أعلن ولي العهد السعودي عن دخول رؤية 2030 مرحلتها الأخيرة، مع تحقيق تقدم كبير في البرامج والاستراتيجيات الوطنية. كما تتضمن التطورات الأخرى محادثات أميركية إيرانية، وردود فعل على المشهد السياسي في لبنان، وأحداث أمنية في مالي، وتشديد الإجراءات المتعلقة بالحج في السعودية، وإجراءات بحرينية ضد المتورطين في دعم إيران.

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن « رؤية 2030 » استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية. وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة. وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.

في سياق منفصل، تجري محادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة دول أخرى، حيث تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض. هذا العرض يركز على معالجة أزمة الملاحة أولاً. كما رد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، على حملة الانتقادات والتخوين التي شنّها «حزب الله» ضده على خلفية خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مؤكداً أن ما يقوم به ليس موجهاً ضد أحد.

على صعيد آخر، وجهت تهمة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشتبه به الذي حاول اقتحام حفل عشاء «رابطة مراسلي البيت الأبيض». كما عاد الهدوء إلى العاصمة المالية، باماكو، بعد يومين من المواجهات العنيفة بين الجيش ومقاتلي تنظيم «القاعدة»، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات السعودية عقوبات صارمة على المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، حيث قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم الأنظمة، وأعلنت عن غرامات مالية وسجن تصل مدته إلى 60 شهراً والترحيل. كما أسقطت البحرين الجنسية عن 69 شخصاً بتهمة التعاطف مع إيران





