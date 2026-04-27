ولي العهد يعلن دخول رؤية المملكة 2030 مرحلة التنفيذ الثالثة ويؤكد تحقيق 93% من المؤشرات

أكد الأمير محمد بن سلمان أن رؤية المملكة 2030 تدخل مرحلتها الثالثة بين 2026 و2030 في ذروة التنفيذ، بعد تحقيق إنجازات كبيرة في المرحلتين السابقتين، مع التركيز على المواطن وتنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن رؤية المملكة 2030 قد بلغت مرحلة حاسمة في مسيرتها الطموحة، حيث تستعد للدخول في مرحلتها الثالثة الممتدة من عام 2026 إلى عام 2030، وهي المرحلة التي ستشهد ذروة التنفيذ والتحول.

وأوضح سموه، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الرؤية حققت إنجازات ملموسة ونتائج باهرة، حيث تم تحقيق نسبة 93% من مؤشرات الأداء الرئيسية و90% من المبادرات الاستراتيجية التي تم إطلاقها. كما تم إرساء أكثر من ألف إصلاح هيكلي واقتصادي جوهري، ساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للنمو والتطور المستدام.

وأكد سمو ولي العهد أن المواطن يظل في صميم رؤية المملكة 2030، وأن جميع الجهود والسياسات تهدف إلى تحقيق رفاهيته وتنمية قدراته، بالإضافة إلى التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية. واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو ولي العهد، التقارير والمستجدات المتعلقة بإنجازات رؤية المملكة 2030، وذلك بمناسبة دخولها المرحلة الثالثة في عام 2026.

وأشاد سمو الأمير محمد بن سلمان بالتحول النوعي الذي أحدثته الرؤية في مسيرة التنمية في المملكة، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل الجاد لتحقيق الأهداف طويلة المدى وتكييف أساليب التنفيذ بما يتناسب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها المملكة والعالم. ووجه سموه جميع الأجهزة الحكومية بمضاعفة الجهود واستشراف الفرص المتاحة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في السنوات الماضية في مختلف المجالات.

وأشار سموه إلى أن المرحلة الثالثة من الرؤية ستشهد تركيزاً خاصاً على تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مع إعطاء الأولوية لرفع كفاءة أبناء الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز موقعهم التنافسي في سوق العمل العالمي. كما أكد سموه على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والتأهيل، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار. وأوضح المجلس أن المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030 ستشهد إطلاق استراتيجيات وطنية جديدة ومبتكرة، تهدف إلى تحقيق أهداف الرؤية الطموحة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن النتائج التي تحققت حتى الآن تمثل قاعدة انطلاق قوية للعمل المستقبلي، وأن المجلس يتوقع تجاوز نسبة تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة 93%، مع استمرار العمل على تعزيز الاستدامة في جميع المشاريع والمبادرات. وأكد المجلس أن رؤية المملكة 2030، على الرغم من التحديات العالمية الراهنة، لا تزال تحافظ على زخمها وتواصل تحقيق الإنجازات بفضل التخطيط الاستراتيجي السليم والسياسات المالية المرنة.

وقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي تم إنجازها خلال المرحلتين الأولى والثانية في خلق فرص استثمارية جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين المواطن وتحسين جودة الحياة في المملكة. وتؤكد رؤية المملكة 2030 على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتهدف الرؤية إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي رائد في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والسياحة والثقافة والابتكار





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«رؤية 2030»: إنجاز 950 من 1290 مبادرة وتحقيق 93% من مؤشرات الأداءأعلنت المملكة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، كاشفةً عن تحقيق تقدم نوعي في مسار التحول الوطني، مع بلوغ 93% من مؤشرات الأداء مستهدفاتها، واستكمال 950 مبادرة من أصل 1290 منذ إطلاق الرؤية.

Read more »

«رؤية 2030»: إنجاز 950 من 1290 مبادرة وتحقيق 93% من مؤشرات الأداءأعلنت السعودية اليوم صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 عن عام 2025.

Read more »

وزير العدل يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030أشاد وزير العدل بالتقدم المحرز في القطاع العدلي ودوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكدًا الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

Read more »

رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيحقال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن السعودية تمضي نحو مستقبل أفضل مع منجزات رؤية المملكة 2030، منذ إطلاقها قبل عشرة أعوام، لتكون بلادنا نموذجاً في استغلال الطاقات...

Read more »

تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينةتشارك الهيئة العامة للطيران المدني في تنفيذ مبادرة «طريق مكة» لعام 1447هـ، إحدى مبادرات وزارة الداخلية الرائدة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن -أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقديم...

Read more »

الرؤية في 2025.. مؤشرات ومبادرات مكتملة وبرامج على طريق الإنجازأظهر التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، أن 93% من مؤشرات الرؤية قد حققت مستهدفاتها السنوية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيق المستهدف.

Read more »