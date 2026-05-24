ولي العهد السعودي يشارك في اتصال جماعي مع ترمب وقادة دول عربية وإسلامية

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال جماعي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة دول عربية وإسلامية، استعراضاً لمستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية.

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال جماعي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب و قادة دول عربية و إسلامية ، استعراضاً لمستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية.

وأعرب عن تقديره للقيادة الأميركية وحرصها على التشاور والتنسيق مع قادة المنطقة، والتنويه بجهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر في سبيل التوصل لاتفاق ينهي التصعيد ويُزج أمن المنطقة واستقرارها. وفي ظل هذا السياق، أشار ولي العهد السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية ومصر قد أكدتا ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم.

وفي إطار جهود تحقيق أمن المنطقة، بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. واستعرض الزعيمان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الشيخ تميم بن حمد العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي إطار اهتمام قيادة السعودية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، استقبلت قيادة القوات المشتركة للتحالف ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية القادمين عبر منفذ الوديعة لأداء مناسك الحج، وذلك ضمن ترتيبات متكاملة أُعدت مسبقاً لخدمة ضيوف الرحمن. وأكد الشيخ تركي الوادعي وزير الأوقاف والإرشاد اليمني أن تسجيل الحجاج لأداء الشعيرة يتم بغض النظر عن انتمائه أو منطقته أو أي مكوّن ينتمي إليه، لافتاً إلى أن الوزارة تتعامل مع الحاج القادم من مناطق سيطرة الحوثي على أنه مواطن يمني، وتُقدَّم له جميع التسهيلات والخدمات أسوةً بغيره من الحجاج اليمنيين الراغبين في أداء الشعيرة الدينية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ولي العهد السعودي اتصال جماعي ترمب قادة دول عربية إسلامية الأوضاع الإقليمية المملكة العربية السعودية مصر الخلفية الإقليمية الأمن الاستقرار الأمير محمد بن سلمان الشيخ تميم بن حمد الوديعة الناس المناطق الحوثي المواطن الخدمات الوزارة التوحيد المنطق المكوّن الحاج المناسك الديانة العبادة الراحة الطمأنينة

United States Latest News, United States Headlines