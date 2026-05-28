ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس التشادي في قصر مِنى

سياسة News

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس التشادي في قصر مِنى
📆5/28/2026 10:09 PM
📰aawsat_News
استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في مختلف المجالات. كما أكد الأمير محمد بن سلمان مواصلة الجهود التي بذلها ملوك المملكة في أداء واجب العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها.

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء السعودي، بزيارة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو في قصر مِنى، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون في مختلف المجالات.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان مواصلة الجهود التي بذلها ملوك المملكة في أداء واجب العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها. فيما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنفس القصر، القادة وكبار الشخصيات الإسلامية والضيوف في حفل الاستقبال السنوي، حيث أكد على أن الله شرّف بلاده للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة قاصديها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجاج أتموا مناسك أول أيام التشريق، حيث رموا الجمرات الثلاث، وتمت إحضار المتعجّلين لمغادرة مشعر مِنى عقب زوال شمس الجمعة

