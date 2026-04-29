وليد الفراج ينتقد الأهلي ويتمنى فوز الزمالك بالدوري

الإعلامي وليد الفراج يوجه انتقادات حادة لمستوى الأهلي المخيب للآمال هذا الموسم، معرباً عن أسفه لخروج الفريق من المنافسة على لقب الدوري، ويتمنى فوز الزمالك لإعادة الروح التنافسية للكرة المصرية.

شهدت الكرة المصرية صدمة كبيرة هذا الموسم بخروج النادي الأهلي، الذي طالما هيمن على المشهد الكروي المحلي لأكثر من أربعة عقود، من دائرة المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

الخسارة القاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم الاثنين الماضي لم تكن مجرد نتيجة سلبية، بل كانت بمثابة إعلان رسمي عن نهاية حلم الأهلي في استعادة درع الدوري هذا العام. هذا الإخفاق يضاف إلى سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، حيث ودّع الفريق الأحمر مبكراً بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر، بالإضافة إلى الخروج المحبط من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي أمام الترجي التونسي.

المستوى الفني الذي يقدمه الأهلي هذا الموسم يثير قلق الجماهير والمحللين على حد سواء، حيث يفتقر الفريق إلى التجانس والفاعلية الهجومية، ويعاني دفاعياً من أخطاء فردية مكلفة. المدرب الدنماركي ييس توروب يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذا التدهور، حيث لم يتمكن من إيجاد التوليفة المناسبة للاعبين، أو فرض أسلوب لعب واضح ومميز للفريق. الإعلامي المخضرم وليد الفراج لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة لمستوى الأهلي الحالي، معرباً عن أسفه لما وصل إليه الفريق من تراجع كبير.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: يشهد الدوري المصري تغييرات كبيرة في المنافسة التي سيطر عليها الأهلي 45 عاماً، منها آخر 3 سنوات، وبالرغم من كوني عضواً ومحباً للقلعة الحمراء، إلا أنني أشاهد النسخة الأسوأ منه هذا العام. هذه التصريحات تعكس مدى الإحباط الذي يعيشه الكثير من محبي الأهلي، الذين اعتادوا على رؤية فريقهم يتنافس على جميع الألقاب.

الفراج لم يكتفِ بانتقاد مستوى الأهلي، بل أبدى تمنياته بفوز الزمالك بلقب الدوري، معتبراً أن ذلك سيكون دليلاً على عافية المنافسة وعودة الروح القتالية للدوري المصري. هذه الرغبة قد تثير جدلاً بين الجماهير، ولكنها تعبر عن قناعة الفراج بأن فوز فريق آخر باللقب سيكون في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام. الزمالك، الذي يتصدر حالياً جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن الأهلي، يمتلك فرصة ذهبية لتحقيق اللقب بعد غياب دام لسنوات، وإعادة الأمجاد إلى ميت عقبة.

الوضع الحالي للأهلي يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الفريق، وما إذا كان قادراً على استعادة هيبته ومكانته في الكرة المصرية والأفريقية. هل سيتم إجراء تغييرات جذرية في الجهاز الفني للفريق؟ وهل سيتم التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز الصفوف؟ وهل سيتم إعادة النظر في استراتيجية الفريق وتطوير قطاع الناشئين؟

هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة من إدارة النادي، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة الأهلي إلى المسار الصحيح. الخسارة أمام بيراميدز كانت بمثابة جرس إنذار مدوٍ، يجب أن يستيقظ الأهلي على إثرها، ويعمل بجد واجتهاد من أجل استعادة الثقة الجماهيرية، وتحقيق الانتصارات في المستقبل. الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة ومخلصة، تستحق أن ترى فريقها يتنافس على الألقاب، ويقدم مستويات تليق بتاريخه العريق.

الآن، مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية المسابقة، يبدو حلم الأهلي في الفوز بالدوري بعيد المنال، ويتجه الفريق نحو إنهاء الموسم في مركز متأخر، وهو ما يمثل خيبة أمل كبيرة للجماهير والإدارة على حد سواء. التركيز الآن يجب أن ينصب على الاستعداد للموسم المقبل، وتصحيح الأخطاء التي أدت إلى هذا التراجع، من أجل العودة أقوى وأكثر فاعلية





