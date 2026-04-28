ولادة استثنائية على متن طائرة: قصة أم وطفلتها في سماء أتلانتا

شاهدت رحلة جوية عادية تحولها إلى قصة استثنائية عندما ولدت طفلتها أم على متن طائرة متجهة من أتلانتا إلى بورتلاند. تعاون طاقم الطائرة والمتطوعون الطبيون لإنجاح الولادة، مما يسلط الضوء على أهمية الاستعداد للحالات الطارئة في الرحلات الجوية.

في صباح يوم 28 أبريل 2026، تحولت رحلة جوية عادية إلى قصة استثنائية عندما ولدت طفلتها أم على متن طائرة متجهة من أتلانتا إلى بورتلاند.

كانت الطائرة على ارتفاع آلاف الأقدام، وفي سماء هادئة، عندما كسر نداء عاجل صمت المقصورة، معلنًا قدوم «مسافرة» غير متوقعة. كانت الرحلة تستغرق خمس ساعات، ومن المقرر وصولها الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن المولودة قررت القدوم إلى العالم قبل ذلك بنحو 30 دقيقة، في واقعة غير متوقعة على متن الطائرة.

وأوضحت الشركة الجوية في بيانها أن طاقم الطائرة، إلى جانب عدد من المتطوعين من ذوي الخبرة الطبية بين الركاب، تدخلوا فورًا لتقديم الرعاية اللازمة للأم أثناء الولادة، مشيدة بجهودهم ومهنيتهم في التعامل مع الحالة حتى لحظة الهبوط. وقد ساهم طبيب وممرضان من بين الركاب، إضافة إلى أفراد طاقم الطائرة، في إتمام عملية الولادة بنجاح. وأكدت الشركة أن أطقمها تخضع لتدريب طبي يؤهلها للتعامل مع الحالات الطارئة المشابهة.

كما تم التنسيق مع برج المراقبة لتنفيذ هبوط آمن، حيث كان في انتظار الطائرة فريق طبي مختص لتقديم الرعاية اللازمة للأم وطفلتها فور الوصول. وتعد هذه الحادثة واحدة من أحدث الحالات النادرة التي تحدث على متن الطائرات، حيث تتعاون فرق متخصصة ومتطوعة لإنقاذ الأرواح في ظروف غير عادية. وتأمل الشركة أن تكون هذه التجربة نموذجًا للتضامن البشري والتعاون في أوقات الحاجة، خاصة في ظروف قد تبدو مستحيلة.

ومن جانبه، أعرب أحد الركاب عن دهشته من السرعة التي تم بها التعامل مع الوضع، مشيرًا إلى أن المشهد كان بمثابة درس في التعاون والتنسيق. وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الصحية أن الأم والطفل في حالة جيدة، وأنهما تلقيا الرعاية الطبية اللازمة فور الهبوط. وتعد هذه الحادثة تذكيرًا بأن الحياة يمكن أن تأتي في أي وقت وفي أي مكان، حتى على ارتفاع آلاف الأقدام فوق الأرض.

وتأتي هذه القصة في وقت تتزايد فيه حوادث الولادة على متن الطائرات، مما يسلط الضوء على أهمية وجود خطط طوارئ فعالة في كل رحلة جوية. وتؤكد الشركة أنها ستواصل تعزيز بروتوكولاتها الطبية لضمان سلامة جميع الركاب، خاصة في الحالات غير المتوقعة. وفي ختام القصة، تظل هذه الولادة الجوية مثالًا على قدرة الإنسان على التكيف والتعاون في الظروف الصعبة، حيث تحولت رحلة جوية عادية إلى قصة ملهمة للجميع





