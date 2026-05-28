وقف الديانة التركي يوزع لحوم الأضاحي في بوركينا فازو ضمن حملة إنسانية

نشرت فرق وقف الديانة التركي لحوم الأضاحي في بوركينا فاسو خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، قامت فرق وقف الديانة التركي ، يوم الخميس، بتوزيع لحوم ال أضاحي في بوركينا فاسو ضمن حملة participate أضحيتك.. تقرّب إلى أخيك، وذلك في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.

ويأتي هذا التوزيع كجزء من برنامج واسع النطاق تتبناه المنظمة لتقديم المساعدة للمحتاجين خلال أيام العيد، حيث يتم نحر الأضاحي وفقاً للشريعة الإسلامية وتحت الإشراف المباشر لمسؤولي الوقف لضمان الالتزام بكافة الضوابط الدينية والأخلاقية. وتعمل فرق الوقف على نشر البهجة والسرور في نفوس الأسر الفقيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق الريفية البعيدة، إلى جانب توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في هذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المسلمين.

وتمثل هذه المبادرة تجسيداً حقيقياً للالتزام الاجتماعي والروح الإنسانية التي تحرز عليها المنظمة، حيث تستمر فرق الوقف في تنفيذ عمليات نحر الأضاحي وتوزيع لحومها في عشرين منطقة مختلفة بمحافظات بوركينا فاسو، مما يجعل تأثيرها شاملاً ويصل إلى آلاف العائلات المحتاجة. ويذكر أن عيد الأضحى يحتفل به المسلمون سنوياً في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وكان الأربعاء الماضي أول أيام هذا العيد للسنة الهجرية الحالية 1447، حيث تشهد هذه الفترة نشاطاً إنسانياً كبيراً من قبل العديد من المؤسسات الخيرية التركية والعربية في أفريقيا وغيرها من القارات





