أوقف جانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين الحكام في الدوري الإيطالي، نفسه عن العمل بعد اتهامه بالتورط في احتيال رياضي خلال موسم 2024-2025. كما توقف أندريا جيرفاسوني، مشرف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، عن عمله لأسباب مماثلة. يأتي هذا القرار في ظل تحقيقات حول تدخلات غير شرعية في نتائج المباريات، بما في ذلك مباراة بين أودينيزي وبارما في مارس 2025. ومن المقرر عقد جلسة استماع لروكي يوم الخميس القادم، حيث يُواجه اتهامات بالتواطؤ في الاحتيال الرياضي. هذه القضية تثير تساؤلات حول نزاهة المنافسات الرياضية في إيطاليا وقد تؤدي إلى مراجعة في آليات الحكم.

في 27 أبريل 2026، أعلن جانلوكا روكي ، المسؤول عن تعيين الحكام في الدرجتين الأولى والثانية ب كرة القدم الإيطالية ، عن وقف عمله فوراً بعد اتهامه في قضية احتيال رياضي .

كما اتخذ أندريا جيرفاسوني، مشرف تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، الإجراء نفسه لأسباب مماثلة، في الوقت الذي تركز فيه التحقيقات على وقائع تعود إلى موسم 2024-2025 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي. جاء هذا القرار بعد اتهامات موجهة ضد روكي بالتورط في عمليات احتيال رياضي، حيث يُزعم أنه تدخل في بروتوكولات تقنية الفيديو المساعد خلال مباراة بين أودينيزي وبارما في 1 مارس 2025، عبر الضرب على نافذة غرفة VAR والتوصية للحكام بطلب مراجعة لركلة جزاء.

كما اتُهم بتفضيل تعيين حكام لمباريات إنتر ميلان يُنظر إليهم على أنهم مؤيدون للفريق. في بيان أصدره للجنة الحكام في إيطاليا، قال روكي: «هذا القرار مؤلم وصعب، لكنني اتخذته بعد التشاور مع عائلتي، بهدف إتاحة المجال أمام الإجراءات القانونية لأن تأخذ مجراها بشكل سليم، وأنا واثق من أنني سأخرج من هذه القضية بريئاً وأقوى من السابق». ومن المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية لروكي يوم الخميس القادم، حيث سيخضع للتحقيق بتهمة «التواطؤ في الاحتيال الرياضي».

هذا الإجراء يأتي في ظل موجة من الفوضى التي تتصاعد في عالم كرة القدم الإيطالية، حيث تثير هذه القضية تساؤلات حول نزاهة المنافسات الرياضية ومدى تأثير التدخلات الخارجية على نتائج المباريات. كما أثار هذا الحدث نقاشاً واسعاً حول أهمية الشفافية في عمليات الحكم، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في اتخاذ القرارات. ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير كبير على مستقبل كرة القدم الإيطالية، حيث قد تؤدي إلى مراجعة كاملة في آليات تعيين الحكام وتطبيق تقنية الفيديو المساعد.

في الوقت نفسه، يتابع المعجبون بالرياضة في إيطاليا هذه التطورات باهتمام بالغ، حيث أن أي اتهامات بالاحتيال في هذا المستوى من المنافسات يمكن أن تلقي بظلالها على سمعة الدوري الإيطالي ككل. ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، حيث ستكشف التحقيقات عن المزيد من الحقائق المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضد المسؤولين.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير على السياسات الرياضية في إيطاليا، حيث قد يتم تعزيز الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المنافسات الرياضية. كما أن هذه القضية قد تشجع على إجراء مراجعة شاملة لنظام الحكم في كرة القدم الإيطالية، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في اتخاذ القرارات. وفي النهاية، فإن هذه القضية تعد اختباراً حقيقياً لنزاهة كرة القدم الإيطالية، حيث ستظهر مدى قدرة المؤسسات الرياضية على التعامل مع مثل هذه التحديات بشكل شفاف وفعال





