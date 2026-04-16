وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عقب يوم من التصعيد العنيف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وذلك في أعقاب يوم دام شهد تصعيداً عسكرياً مكثفاً من الجانبين. نفذت القوات الإسرائيلية 93 غارة جوية على لبنان، خلفت 35 قتيلاً و 106 جريحاً، فيما أعلن حزب الله عن 56 عملية هجومية استهدفت مستوطنات ومواقع إسرائيلية. تضمنت الهجمات قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على مناطق جنوبية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في تطور متسارع للأحداث، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و حزب الله ، وذلك في أعقاب يوم دام شهد تصعيداً عسكرياً مكثفاً من الجانبين. وعلى مدار اليوم، نفذت القوات ال إسرائيل ية 93 غارة جوية على مناطق متفرقة في لبنان ، خلفت وراءها 35 قتيلاً و 106 جريحاً. في المقابل، أعلن حزب الله عن تنفيذ 56 عملية هجومية استهدفت مستوطنات إسرائيل ية، ومواقع عسكرية، وآليات، وتجمعات لقوات الاحتلال، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار 23 مرة في أنحاء واسعة من شمال إسرائيل .

وقبل دقائق قليلة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها شمالي إسرائيل، وذلك إثر إطلاق صواريخ من لبنان، حسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت". وتأتي هذه الإحصاءات، التي جمعتها وكالة الأناضول استناداً إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية، ووزارة الصحة اللبنانية، وبيانات حزب الله، وإعلانات الصحافة الإسرائيلية حتى الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش. من جانبه، واصل الجيش الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي ضرباته العنيفة على لبنان بوتيرة عالية، استمراراً لما شهدته الأيام الثمانية الماضية منذ رفض تل أبيب شمول لبنان بالهدنة المعلنة مع طهران في 8 أبريل/نيسان الماضي. ومع إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على لبنان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن عدة مناطق جنوبية تعرضت لقصف جوي، شملت بلدات مثل تبنين، الهبارية، الصرفند، القطراني، رومين، تول، عين بعال، حناويه، السلطانية، الطيري، قلاويه، كفردونين، حومين الفوقا، كفرشوبا، عيتا الجبل، صفد البطيخ، عدلون، خربة الدوير، السماعية، والنبطية الفوقة. كما طالت الغارات بلدات فرون، حاريص، تولين، صديقين، كفرحتى، كفررمان، أرنون، عبا، يحمر الشقيف، زوطر الشرقية، عربصاليم، عين بوسوار، كفرحونة، كفرا، الغازية، أركي، الريحان، الوردية، سجد، دبعال، وبنعفول. بالإضافة إلى بلدات السكسكية، الزرارية، ميفدون، حومين التحتا، القصيبة، كفرصير، زوطر الغربية، كفرتبنيت، صير الغربية، عدشيت، دير الزهراني، الشهابية، دير قانون النهر، عريض دبين، المجادل، عرمتى، الرمادية، زبقين، الصرفند، مجدل زون، عنقون، وأنصارية. ولم تقتصر الغارات على ذلك، بل امتدت لتشمل مناطق الواسطة، والقاسمية، والجبل الرفيع، وأحراج علي الطاهر، ومنطقة بين بلدتي كفرا وحاريص، ومخيم برج الشمالي، وجسر القاسمية، وطريق ضهر البيدر، وأوتوستراد حبوش - النبطية، وطريق عام الدوير، وطريق زفتا. في حين تعرضت مناطق جنوبية أخرى لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي متزامن، منها مدينة الخيام وبلدات دبين، المنصوري، القليلة، والحنية، والبازورية. كما استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدات طيردبا، بيت ياحون، دير قانون رأس العين، شارنيه، رشكنانيه، القصير، ومنطقة وادي الخنازير، والمنطقة الواقعة بين عين بعال وحي النباعة. ومن جهة أخرى، شن الطيران الحربي الإسرائيلي حزاما ناريا على مدينة النبطية، مستهدفاً أحياء التعمير والمسلخ، ومحيط المدينة الصناعية، وسوبر ماركت التوفير على جادة نبيه بري. وفي مدينة بنت جبيل، تجددت الاشتباكات العنيفة ليلاً وصباحاً بين عناصر حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي التي حاولت التوغل في المدينة، خاصة عند محور الملعب، بمشاركة الطيران الحربي والمروحي الإسرائيلي. تتواصل المعارك العنيفة منذ أيام، حيث يحاصر الجيش الإسرائيلي مدينة بنت جبيل، التي تحمل رمزية خاصة لحزب الله، ويعلن بشكل شبه يومي عن مقتل وإصابة جنوده جراء المقاومة الشديدة التي يبديها مقاتلو الحزب. ولم تقتصر الهجمات على الجنوب، بل أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة السعديات في محافظة جبل لبنان. وفي حصيلة أولية لضحايا الغارات الإسرائيلية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 7 وإصابة 33 شخصاً في غارة على بلدة الغازية، ومقتل 7 وإصابة 27 في غارات على بلدتي السكسكية والزرارية. وأشارت الوزارة إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 في غارة على بلدة عدلون، ومقتل امرأة وإصابة طفلين في غارة على بلدة السعديات. كما أصيب اثنان من المسعفين بجروح بالغة جراء استهداف سيارة إسعاف في بلدة تبنين. وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط 4 قتلى في غارة على الشهابية، و3 قتلى وجرحى آخرين في غارة على حي المسلخ في مدينة النبطية، وقتيلين في غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا، وقتيلين في غارة على بلدة دير قانون رأس العين. إضافة إلى قتيل نتيجة استهداف سيارة على طريق ضهر البيدر، وقتيل آخر نتيجة استهداف منزل في بلدة الهبارية، وقتيل نتيجة استهداف دراجة نارية على أوتوستراد حبوش - النبطية. كما سقط قتيل و 3 مصابين، بينهم عسكري، نتيجة استهداف جسر القاسمية، وقتيل من المسعفين نتيجة غارة على بلدة المجادل. وشملت الحصيلة أيضاً قتيلاً سورياً نتيجة استهداف دراجة نارية في منطقة القاسمية، و 3 مصابين من العمال السوريين نتيجة غارة على أحد بساتين منطقة الواسطة، و 15 مصاباً نتيجة استهداف ورشة عمال سوريين قرب القاسمية. وتسببت الغارات الإسرائيلية في أضرار مادية جسيمة، منها أضرار كبيرة بمستشفى بلدة تبنين، واندلاع حريق في مبنى تجاري بالقرب من المستشفى، وأضرار كبيرة بمنازل في بلدة سحمر. كما انقطع التيار الكهربائي عن بلدتي القطراني والسريرة. وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير مبنى مدرسة ثانوية في بلدة مروحين، ونسف منازل عند مدخل السوق الكبير في مدينة بنت جبيل. كما قصف الطيران الحربي حي التعمير في مدينة النبطية، مما أدى إلى دمار وأضرار بعدد من المباني والمنازل السكنية. وتسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على جسر القاسمية في قطعه بالكامل، مما أدى إلى فصل جنوب الليطاني عن شماله أمام حركة السير وعبور المواطنين. وفي تفصيل الهجمات، أفاد حزب الله بشن 14 هجوماً بصليات صاروخية على 8 مستوطنات شمالي إسرائيل، وهي: نهاريا (5 مرات)، كرمئيل، بكيعين، كريات شمونة (مرتان)، مسغاف عام، مرغليوت، كفرجلعادي (مرتان)، ويعرا





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و589إيران.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و589 عدد الإصابات بلغ 106 آلاف و220

خام برنت يتجاوز 106 دولارات للبرميل | صحيفة المواطن الإلكترونيةخام برنت يتجاوز 106 دولارات للبرميل ارتفعت أسعار خام برنت، مساء اليوم الخميس، لأكثر من 8 دولارات، وسجل برميل خام برنت نحو نحو 106,64 دولار، بعد موجة من تراجع

جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تطلق ٩٣ فعالية احتفالًا باليوم الوطنيتستعد جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، لإطلاق حملتها احتفالًا باليوم الوطني للمملكة تحت شعار (٩٣ في ٩٣)، وسوف تنفذ الجمعية خلالها ٩٣ فعالية في ٩٣ موقعًا

بيع فرخ شاهين بـ 106 آلاف ريال في الليلة الـ12 لمزاد الصقور | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةبيع فرخ شاهين بـ 106 آلاف ريال في الليلة الـ12 لمزاد الصقور شهدت الليلة الثانية عشرة من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي، بيع فرخ شاهين بمبلغ 106 آلاف ريال، إذ

بوسطن يتقدم في الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأميركيأحرز جايسون تيتوم 33 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه في فوز فريقه بوسطن سيلتيكس على مضيفه كليفلاند كافاليرز 106 - 93

القطيف.. ترسية مشروع مركز الأمير سلطان الحضاريتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت تكلفتها 35,249,414,56 ريال، بنسبة 100%.

