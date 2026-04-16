وقف إطلاق النار المؤقت يمهد لمباحثات سلام تاريخية بين إسرائيل ولبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن موافقته على وقف إطلاق نار مؤقت لمتابعة مفاوضات اتفاق سلام مع لبنان، مؤكداً تغيير موازين القوى وضرورة نزع سلاح حزب الله. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن هدنة لمدة عشرة أيام، وسط تباين في ردود الأفعال وانتقادات من المعارضة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي يؤكد بقاءه في جنوب لبنان، فيما يلتزم حزب الله بالهدنة شريطة التزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية.

أعلن رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو موافقته على وقف إطلاق نار مؤقت، وذلك في سياق المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع لبنان ، والذي يتضمن نزع سلاح حزب الله . وأشار نتنياهو إلى أن موازين القوى في لبنان قد شهدت تغيراً جذرياً، مما يفتح الباب أمام فرصة تاريخية لعقد اتفاق سلام . وأكد نتنياهو على أن الجيش ال إسرائيل ي سيحافظ على تواجده في جنوب لبنان ، وسيستمر في الانتشار في المنطقة العازلة الممتدة من البحر الأبيض المتوسط وحتى الحدود السورية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب جهود أمريكية مكثفة لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، والتي شملت اتصالات مباشرة ومباحثات دبلوماسية جرت في واشنطن بين الأطراف المعنية. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقد انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ورؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، هذا الإعلان، معتبرين أنه قد لا يخدم مصالحهم الأمنية. من جانبه، أكد النائب البارز في حزب الله حسن فضل الله أنه تم إبلاغ الحزب بوقف إطلاق النار قصير الأجل الذي أعلنه الرئيس ترامب. وأوضح فضل الله أن التزام حزب الله بالهدنة المعلنة يرتبط بشكل وثيق بالتزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الأعمال القتالية. وقد سبق إعلان وقف إطلاق النار، قيام الجيش الإسرائيلي بشن غارات على منصات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان، رداً على رشقات صاروخية أطلقها حزب الله نحو بلدات شمال إسرائيل، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق. في غضون ذلك، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية نص اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، والذي يمهد لمفاوضات قد تفضي إلى اتفاق سلام دائم. ورغم إعلان ترامب عن وقف إطلاق النار، أفادت مراسلة RT في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق جنوب وشرق البلاد. وقد حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعادته، أن ينسب لنفسه الفضل في هذا الاتفاق، واصفاً إياه بأنه حل للصراع 'العاشر' الذي عقده. كما أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد محادثة أجراها وزير خارجيته مع نظيره اللبناني، أكدت استمرار مساعي واشنطن لوقف إطلاق النار. في سياق متصل، أشارت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية إلى أن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يشير إلى 'خضوع مزدوج' من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران. وعلى صعيد آخر، نقل المراسل العسكري لصحيفة 'معاريف' عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش الإسرائيلي كان يسرع من هجماته في جنوب لبنان بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من 'التدمير' قبل بدء وقف إطلاق النار المحتمل. وقد رفض الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفقاً لمسؤول حكومي، التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تصريح ترامب بأن الزعيمين سيجريان محادثات تاريخية





