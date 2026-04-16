وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل ولبنان وبرعاية أمريكية

دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام برعاية أمريكية، تزامنت مع محادثات مباشرة بين الجانبين في واشنطن، وسط بقاء الجيش الإسرائيلي في مواقعه جنوب لبنان.

دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل و لبنان حيز التنفيذ في تمام منتصف الليل بتوقيت موسكو، ومن المقرر أن تستمر لمدة عشرة أيام، وذلك بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها واشنطن لاحتواء التصعيد المتزايد بين إسرائيل وحزب الله، وشملت اتصالات مباشرة ومفاوضات جرت على الأراضي الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه جنوب لبنان حتى بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل تتعاون بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ 'أعظم صديق لإسرائيل'.

و أوضح أن القوات الإسرائيلية ستظل متمركزة في مواقع استراتيجية طوال فترة الهدنة، مع الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع حكومي لاحق لمناقشة المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الاتفاقية.

تزامنت هذه الهدنة مع بدء أول محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منذ عام 1993، وقد جرت هذه المحادثات برعاية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقد وصف الجانبان الاجتماع التمهيدي بأنه 'جيد وبناء'.

في سياق متصل، يصر الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على وجوده في المنطقة العازلة التي أسسها بعمق يصل إلى ثمانية كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتؤكد إسرائيل أن هذه المسألة لن تكون قابلة للنقاش إلا في إطار اتفاق مستقبلي، وذلك بعد إتمام عملية نزع سلاح حزب الله.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن، مساء يوم الخميس، عن استهداف منصات ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي قبل لحظات من سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذه التطورات تشير إلى تعقيدات الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث تلعب الجهود الدبلوماسية دوراً حاسماً في محاولة منع المزيد من التصعيد، مع بقاء نقاط خلافية أساسية تحتاج إلى حلول طويلة الأمد.

إن استمرار تواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة يمثل تحدياً رئيسياً في مسار أي اتفاق سلام مستقبلي، بينما يواصل حزب الله التأكيد على حقه في الرد على أي عدوان.

وتظل الأنظار متجهة نحو واشنطن لمتابعة التطورات الدبلوماسية، ومدى قدرتها على تحقيق تقدم ملموس في نزع فتيل التوتر، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الميدانية على الأرض.

إن نجاح هذه الاتفاقية العشرية سيعتمد بشكل كبير على مدى التزام الأطراف بها، والقدرة على حل القضايا العالقة التي تهدد استقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بوضع المنطقة العازلة وآليات وقف إطلاق النار الدائمة.

التحديات الراهنة تتطلب حكمة ودبلوماسية عالية من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي مستمر لضمان عودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

