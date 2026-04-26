وقفة تذكارية لإحياء ذكرى فيرجينيا جيوفري قرب البيت الأبيض ومطالب بالعدالة

تجمّع الناجون من قضية جيفري إبستين وعائلة فيرجينيا جيوفري في وقفة مؤثرة بالقرب من البيت الأبيض لإحياء ذكرى وفاتها والمطالبة بتحقيق العدالة وكشف ملابسات القضية.

تجمّع حشد من الناجين من قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين ، إلى جانب نشطاء حقوقيين وأفراد من عائلة فيرجينيا جيوفري ، في وقفة مؤثرة بالقرب من البيت الأبيض ، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة جيوفري.

حملت هذه الوقفة رسائل إنسانية عميقة ومطالب متجددة بتحقيق العدالة للضحايا وكشف ملابسات هذه القضية المعقدة التي هزت الرأي العام العالمي. أُقيمت الفعالية تحت عنوان "Butterfly Vigil"، وهو اسم رمزي يعكس تحول الضحايا من شرنقة الألم إلى قوة قادرة على مواجهة الظلم. ألقى سكاي روبرتس، شقيق فيرجينيا جيوفري، وزوجة أخيه أماندا روبرتس، كلمات مؤثرة عبّرت عن الحزن العميق والفخر بإرث أختهم. تضمنتا قراءات مؤثرة من مذكراتها التي نُشرت بعد وفاتها، والتي كشفت تفاصيل مروعة عن الاستغلال والمعاناة التي تعرضت لها.

رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات قوية مثل "الناجون أقوياء" و"العدالة لفيرجينيا"، وقدموا فقرات فنية وموسيقية تعبيرية عكست مشاعرهم وأحاسيسهم. رحلت فيرجينيا جيوفري عن عالمنا في الخامس والعشرين من أبريل عام 2025، عن عمر يناهز الواحد والأربعين عامًا، بعد أن كانت من أبرز الأصوات التي فضحّت شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة بجيفري إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

اتهمت جيوفري إبستين وماكسويل بتجنيدها وهي قاصر وإجبارها على علاقات مع شخصيات نافذة، من بينهم الأمير أندرو، مما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مدى تورط هذه الشخصيات في القضية. لعبت جيوفري دورًا محوريًا في كشف خيوط هذه القضية المعقدة، من خلال الدعاوى القضائية التي رفعتها والتي ساهمت في إدانة غيسلين ماكسويل.

تحولت جيوفري إلى رمز للدفاع عن ضحايا الاتجار بالبشر وحماية حقوقهم، قبل أن تُنشر مذكراتها المؤثرة بعنوان "Nobody's Girl" بعد وفاتها في أكتوبر عام 2025، لتكشف المزيد من التفاصيل المروعة عن حياتها ومعاناتها. هذه المذكرات أصبحت بمثابة شهادة حية على الجرائم التي ارتكبت ضدها وضد العديد من الضحايا الآخرين.

تزامنت الوقفة التذكارية مع زيارة الملك تشارلز الثالث للولايات المتحدة، حيث دعت عائلة جيوفري إلى لقاء الناجين من هذه القضية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية ومحاسبة جميع المتورطين. يؤكد المشاركون في الوقفة أن هذا التحرك يأتي ضمن حملة مستمرة للمطالبة بالشفافية الكاملة وكشف جميع المتورطين في هذه القضية، إلى جانب تقديم الدعم الكامل لضحايا الاستغلال الجنسي في جميع أنحاء العالم.

إن هذه القضية تعتبر واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وتستدعي تحقيقًا شاملاً وشفافًا لضمان تحقيق العدالة لجميع الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل. يطالب الناجون بفتح تحقيقات جديدة وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المشتبه بهم، بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم. كما يشددون على أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا لمساعدتهم على تجاوز الصدمات التي تعرضوا لها وإعادة بناء حياتهم.

إن هذه الوقفة هي بمثابة رسالة قوية إلى العالم بأن صمت الضحايا قد انتهى، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم وتحقيق العدالة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فيرجينيا جيوفري جيفري إبستين غيسلين ماكسويل الاستغلال الجنسي البيت الأبيض الناجون العدالة

United States Latest News, United States Headlines