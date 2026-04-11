وفد أمريكي رفيع المستوى في إسلام أباد لإحياء محادثات السلام مع إيران

وصول وفد أمريكي بقيادة جيه.دي فانس إلى إسلام أباد لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين، وسط أجواء متوترة وشروط مسبقة من الجانب الإيراني، في محاولة لإيجاد حل للصراع بين البلدين.

وصل وفد أمريكي رفيع المستوى إلى إسلام أباد، بقيادة جيه.دي فانس، نائب الرئيس السابق دونالد ترامب ، وضم شخصيات بارزة مثل ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس، وجاريد كوشنر، صهر ترامب . وصل الوفد على متن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، وكان في استقبالهم قائد الجيش ال باكستان ي عاصم منير ووزير الخارجية إسحق دار.

هذه الزيارة تأتي في سياق محاولات لإحياء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، بعد توترات شديدة بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، وتأتي هذه المحادثات في ظل وضع إقليمي معقد، حيث تتصاعد التوترات في مناطق مختلفة. عبر وزير الخارجية الباكستاني عن أمله في أن تشارك الولايات المتحدة وإيران بشكل بناء في هذه المحادثات، مؤكداً على رغبة بلاده في تيسير التوصل إلى حل دائم للصراع. تشكل هذه المحادثات فرصة مهمة للتوصل إلى تسوية، خاصة وأنها تعتبر الأعلى مستوى بين البلدين منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، وأول مفاوضات رسمية مباشرة منذ عام 2015. \تأتي هذه المحادثات في ظل تعقيدات كبيرة، حيث تضع إيران شروطاً مسبقة لبدء المفاوضات، بما في ذلك التعهدات بشأن لبنان ورفع العقوبات الاقتصادية. كانت السفن الإيرانية تبحر عبر المضيق دون عوائق يوم الجمعة، بينما ظلت سفن الدول الأخرى محاصرة داخله، مما يبرز أهمية هذه المفاوضات. في المقابل، يؤكد الرئيس السابق دونالد ترامب على أن إيران لا تملك أوراقاً رابحة في هذه المفاوضات، مشيراً إلى أن السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة هو التفاوض. وتشير مصادر إلى أن مسؤولين باكستانيين عقدوا محادثات تمهيدية مع الجانبين، بمشاركة وفود كبيرة ضمت خبراء في مختلف المجالات. تتضمن أجندة المحادثات أيضاً مطالب من إيران بالحصول على تنازلات كبيرة، بما في ذلك إنهاء العقوبات والاعتراف بسلطتها. وفي هذا السياق، شهدت إسلام أباد إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت القوات شبه العسكرية والجيش في الشوارع لضمان الأمن. \تتزامن هذه التطورات مع تصريحات متشددة من الجانب الإيراني، حيث طالب الزعيم الأعلى الجديد، آية الله مجتبى خامنئي، بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الصراع، مؤكداً على محاسبة المسؤولين عن هذه الأضرار. على الرغم من أن الحرب لم تحقق الأهداف المرجوة من قبل الولايات المتحدة، إلا أنها أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في المنطقة. ويبقى مصير هذه المحادثات غير واضح، مع تضارب المواقف بين الطرفين، ويبقى الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة. تشير التوقعات إلى أن هذه المحادثات قد تستغرق وقتاً طويلاً، حيث يصر كل طرف على مواقفه وشروطه. وتعتبر هذه المفاوضات حاسمة لمستقبل المنطقة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين الدول





